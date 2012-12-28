В горсовете предложили создать цифровую карту Липецка с местами для саженцев

Пока же в городе сносят куда больше деревьев, чем высаживают.

Одним из самых обсуждаемых вопросов на сегодняшней комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству стал «зелёный»: в городе сажают в разы меньше новых деревьев, чем сносят засохших.Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сообщил депутатам, что в прошлом году в Липецке спилили и обрезали более 5 900 представлявших угрозу горожанам и их имуществу деревьев, в этом — под снос и обрезку определены 4 535. Спилены 1 700 из них, опилены — 1 508. Если же говорить о посаженных, то в прошлом году мэрия нашла средства на 840 саженцев деревьев и кустарников, а в этом году на озеленение не было выделено ни копейки. К счастью, недавно полученная на эти цели субсидия в пять миллионов рублей от правительства области позволит посадить 480 саженцев.Весьма скрупулёзный вице-спикер горсовета Игорь Подзоров тут же подсчитал, что один такой сеянец обойдётся бюджету в более чем 10 тысяч рублей. Он заявил, что это дорого, и эксперименты с бюджетными средствами недопустимы:— Не слишком ли дорогие игрушки вы покупаете?Александр Суворин ответил, что речь идёт о достаточно крепких саженцах высотой в 3–4 метра с закрытой корневой системой. Поставщик даёт двухлетнюю гарантию на их приживаемость. В ответ он услышал совет лучше заботиться о посаженных молодых деревцах, а то получается как на лице Советской, где периодически подсаживают взамен умерших новые липы, которые также погибают через два-три года.Весной этого года тот же Александр Суворин на такой же комиссии рассказывал, что в этом году на снос признанных аварийными деревьев в 2024–2026 годах нужны 90 млн рублей. Только в городских парках необходимо спилить 1 186 деревьев, кронировать и обрезать 543, вырубить дикорастущую поросль на 1,7 гектара. На это по сметам нужны 31,5 млн рублей, на первоочередной снос 559 деревьев — 11,2 миллиона. При этом бюджетных средств на такую работу — ноль. Пока изыскана возможность снести за счёт внебюджетных средств три аварийных дерева на Городище и 20 сухих — на Центральном пляже, что обошлось в целом в 98 тысяч рублей.Игорь Подзоров вновь взял калькулятор и удивился вслух. Как так получается, что снос дерева за внебюджетные средства в четыре раза дешевле, чем за счёт бюджета? И, кажется, доводы чиновников о том, что деревья бывают разными, что уборка некоторых требует привлечения тяжёлой спецтехники и расходов на утилизацию, депутата не убедили.Главный смотритель Липецка Виталий Лесных сообщил, что ведомство сократило срок составления акта на снос с момента подачи заявки горожанами, управляющими компаниями, ведомствами мэрии до двух недель. 90% деревьев, которые подлежат сносу, находятся во дворах. На уточняющий вопрос депутата Цуканова, где именно больше таких деревьев, он ответил: в центре города, в старых районах, в Сырском Руднике. Большинство таких деревьев находятся на неразграниченных территориях. Значит, их нужно сносить не за счёт «управляшек», а за счёт бюджета. В прошлом году это было сделано в ходе комплексного благоустройства 16-го, 19-го, 20-го, 21-го и 23-го микрорайонов. В этом году в бюджете нет средств ни на эту программу, ни на канувшую в Лету программу «Ремонт двора», по которой муниципалитет софинансировал управляющим компаниям до 90% средств, потраченных в том числе на снос сухостоя.А есть ли какие-то иные, не финансовые, рычаги воздействия на управляющие компании, которые медлят со сносом аварийных деревьев в зонах своей ответственности? Из ответа заместителя председателя департамента развития территории мэрии Алексея Тихомирова следовало, что нет. Что это дело добровольное.— Что значит «дело добровольное»? — удивилась депутат Екатерина Пинаева. — УК должны убирать определённые под снос актами деревья! В моём округе. Может, такие управляющие компании, которые волокитят с исполнением актов, нужно наказывать через Госжилинспекцию?В ходе обсуждения болезненной темы — а в Липецке уже меньше озеленённых территорий на душу населения, чем предусмотрено федеральными нормативами — депутаты сформулировали два предложения. Одно из них — сократить время сноса аварийного дерева до трёх месяцев с момента составления акта (сейчас на это управляющим компаниям даётся год). Другое — составить интерактивную карту Липецка с указанием, где можно сажать деревья. Это предложение первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморёва не понравилось вице-мэру Светлане Сурмий. Она заявила, что информация в такой карте будет быстро устаревать из-за постоянных новых вводных от энергетиков и иных хозсубъектов, то и дело объявляющих всё новые территории своими охранными зонами, но председатель депутатской комиссии настоял на своём.