Одинокая ельчанка выдумала третьего ребёнка и получила пособия более чем на 460 тысяч рублей

Женщина предоставила поддельные документы, выданные одним из органом ЗАГС Москвы на имя несуществующего ребенка.

В Елецкий городской суд поступило уголовное дело 40-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве при получении пособий и иных социальных выплат, в том числе в крупном размере (по части третьей статьи 159.2 УК РФ, части первой статьи 159.2 УК РФ).Как выяснило следствие, за два года одинокая мать двух детей получила более 460 тысяч рублей различных пособий на несуществующего третьего ребенка. При этом она предоставила в Социальный фонд и полицию поддельные документы.«Она предоставила поддельные свидетельство о рождении, справку о рождении, выданные одним из органом ЗАГС Москвы на имя несуществующего ребенка. Потом обратилась в отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Ельцу с заявлением о регистрации по своему месту жительства несуществующего ребенка, где ей было изготовлено свидетельство о регистрации по месту жительства. Далее она уже неоднократно обращалась с заявлениями о назначении пособий», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Женщина вину признает и раскаивается.