Подросток госпитализирован с переохлаждением.

11 марта в Краснинском районе 13-летний мальчик провалился под лёд. Ребёнка спасли — с переохлаждением он был доставлен в Елецкую городскую детскую больницу.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, мальчик уже переведен в педиатрическое отделение, за ним наблюдают врачи. Угрозы жизни ребёнка нет: у него общее переохлаждение, обморожений, к счастью, мальчик не получил.— Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному происшествию, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.