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Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Происшествия
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сегодня, 14:18
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13-летний мальчик провалился под лёд
Подросток госпитализирован с переохлаждением.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, мальчик уже переведен в педиатрическое отделение, за ним наблюдают врачи. Угрозы жизни ребёнка нет: у него общее переохлаждение, обморожений, к счастью, мальчик не получил.
— Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному происшествию, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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