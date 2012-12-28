Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 13:18
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Пригласил в бар, а потом ограбил: первое свидание обернулось колонией
В конце встречи липчанин отнял у девушки музыкальную колонку.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, cумма ущерба была не очень большой — 2 286 рублей. Но мужчина к этому моменту уже имел непогашенные судимости, и в результате его приговорили за грабёж (по части первой статьи 161 УК РФ) к одному году четырём месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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