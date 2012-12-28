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1984
сегодня, 13:18
12

Пригласил в бар, а потом ограбил: первое свидание обернулось колонией

В конце встречи липчанин отнял у девушки музыкальную колонку.

Октябрьский районный суд вынес приговор мужчине за грабеж на первом свидании. Чуть за полночь 31 июля прошлого года липчанин увидел у ДК «Строителей» девушку, которая несла музыкальную колонку. Он решил познакомиться и предложил ей зайти с ним в бар и выпить пива. Девушка согласилась, и они вместе пошли в бар «Баррель». Через некоторое время девушка сказала, что ей пора домой, взяла со стола музыкальную колонку и направилась к выходу. Но мужчина проследовал за ней, и когда девушка переходила дорогу на перекрестке по улице Ленинградской, догнал её, выхватил из рук колонку и убежал.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, cумма ущерба была не очень большой — 2 286 рублей. Но мужчина к этому моменту уже имел непогашенные судимости, и в результате его приговорили за грабёж (по части первой статьи 161 УК РФ) к одному году четырём месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
грабёж
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Комментарии (12)

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Бабушка
28 минут назад
И что вы напали на девушку? По своим делам она шла. Это не основание у неё колонку отбирать. Я бы пиво, конечно, пить ни с кем бы не пошла. Я люблю пить кефир, чай, кофе с молоком, сок свежевыжатый, у себя дома. И в гости посторонних тоже никогда не зову.
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Игорь Михайлович
сегодня, 16:48
Странная девушка"чуть за полночь"по городу бродила с музыкальной колонкой, ... и добродилась. Видимо нашла что хотела. Ни грамма соображения нет.
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Дима
сегодня, 14:56
Да уж... Шустрый олень, только мозг отсутствует.
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ттт
сегодня, 14:43
колонка в момент грабежа на полную голосила? или так, на полшишечки.
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аналитик
сегодня, 14:42
Не нужно по ночам шляться !!!
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Опятный
сегодня, 14:32
Надо было колонку воровать на втором свидании, кто же так делает
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Естественный отбор
сегодня, 14:32
Романтика - попить пивка на халяву ночью с незнакомцем. Наверное взамуж за него собиралась.....
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Интересно
сегодня, 14:11
Чего девушка за полночь колонку по городу носила ? С незнакомцем пиво пошла пить ночью... Родственные души ?....
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житель
сегодня, 14:08
это же россия-жириновский.
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мда
сегодня, 13:53
о времена, о нравы
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