Пригласил в бар, а потом ограбил: первое свидание обернулось колонией

В конце встречи липчанин отнял у девушки музыкальную колонку.

Октябрьский районный суд вынес приговор мужчине за грабеж на первом свидании. Чуть за полночь 31 июля прошлого года липчанин увидел у ДК «Строителей» девушку, которая несла музыкальную колонку. Он решил познакомиться и предложил ей зайти с ним в бар и выпить пива. Девушка согласилась, и они вместе пошли в бар «Баррель». Через некоторое время девушка сказала, что ей пора домой, взяла со стола музыкальную колонку и направилась к выходу. Но мужчина проследовал за ней, и когда девушка переходила дорогу на перекрестке по улице Ленинградской, догнал её, выхватил из рук колонку и убежал.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, cумма ущерба была не очень большой — 2 286 рублей. Но мужчина к этому моменту уже имел непогашенные судимости, и в результате его приговорили за грабёж (по части первой статьи 161 УК РФ) к одному году четырём месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.