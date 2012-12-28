Мать 12-летней девочки осудили за доведение её до самоубийства

Девочка активно вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 39-летней липчанке по достаточно редко доходящей до суда статье — доведение несовершеннолетнего до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства (по пункту «а» части второй статьи 110 УК РФ). Также женщину осудили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение (по статье 156 УК РФ). Приговор суров: 9 лет 4 месяца исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.По данным GOROD48, речь идёт о трагедии на улице Вилена Огнева, которая в марте 2023 года всколыхнула весь Липецк. Как оказалось, погибшая девочка вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье. Незадолго до гибели она записала несколько роликов в высотке на Тракторном. Под её последним постом за сутки оставили больше двух тысяч комментариев.Уже на следующий день после гибели ребёнка СК возбудил уголовное дело по статье доведение до самоубийства.«Установлено, что подсудимая, являясь матерью несовершеннолетней дочери, осознанно причиняла ей физические и психические страдания, тем самым побуждала ее к самоубийству», — отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.Приговор ещё не вступил в силу.