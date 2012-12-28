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Происшествия
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сегодня, 15:24
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Мать 12-летней девочки осудили за доведение её до самоубийства
Девочка активно вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье.
По данным GOROD48, речь идёт о трагедии на улице Вилена Огнева, которая в марте 2023 года всколыхнула весь Липецк. Как оказалось, погибшая девочка вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье. Незадолго до гибели она записала несколько роликов в высотке на Тракторном. Под её последним постом за сутки оставили больше двух тысяч комментариев.
Уже на следующий день после гибели ребёнка СК возбудил уголовное дело по статье доведение до самоубийства.
«Установлено, что подсудимая, являясь матерью несовершеннолетней дочери, осознанно причиняла ей физические и психические страдания, тем самым побуждала ее к самоубийству», — отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Приговор ещё не вступил в силу.
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