Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С выпускника медвуза взыскали 314 898 рублей
Общество
Мать 12-летней девочки осудили за доведение её до самоубийства
Происшествия
В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»
Происшествия
В Липецке соседи судились из-за мебели в тамбуре
Общество
Липецкая вечЁрка: труп в квартире, провалившийся под лед мальчик и снос «Крепости»
Общество
На Советской столкнулись автобус и легковушка, пострадала женщина
Происшествия
Из-за столкновения на мосту через ручей Студеный образовалась пробка
Происшествия
Сегодня в Липецке: общегородской субботник, чёрные кредиторы, кризис кризисом, а слишком умных на работу не берут
Общество
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
Происшествия
44-летний мужчина шёл с ножом в сторону налоговой, а потом напал на полицейского
Происшествия
Читать все
В Липецке запретили пользование электросамокатами во всех парках кроме Молодежного
Общество
В Липецке необычайно рано начались весенние субботники
Общество
Вице-губернатор Ольга Белоглазова: «Мы не хотим принимать абы что»
Общество
Мать 12-летней девочки осудили за доведение её до самоубийства
Происшествия
22-летняя липчанка перевела мошенникам 750 тысяч рублей
Происшествия
Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Общество
Лось едва не помял машины в Лебедяни
Общество
61-летняя ельчанка нашла чужую карту и потратила с неё 19 098 рублей
Происшествия
В реанимации инфекционки с пневмониями и гриппом находятся девять человек
Здоровье
Кражу дрели-шуруповёрта записала камера наблюдения
Происшествия
Читать все
Происшествия
3819
сегодня, 15:24
16

Мать 12-летней девочки осудили за доведение её до самоубийства

Девочка активно вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 39-летней липчанке по достаточно редко доходящей до суда статье — доведение несовершеннолетнего до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства (по пункту «а» части второй статьи 110 УК РФ). Также женщину осудили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение (по статье 156 УК РФ). Приговор суров: 9 лет 4 месяца исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По данным GOROD48, речь идёт о трагедии на улице Вилена Огнева, которая в марте 2023 года всколыхнула весь Липецк. Как оказалось, погибшая девочка вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье. Незадолго до гибели она записала несколько роликов в высотке на Тракторном. Под её последним постом за сутки оставили больше двух тысяч комментариев.

2a46e4f150f3a93f4f8354adbad72a2a (1).jpg

Уже на следующий день после гибели ребёнка СК возбудил уголовное дело по статье доведение до самоубийства.

«Установлено, что подсудимая, являясь матерью несовершеннолетней дочери, осознанно причиняла ей физические и психические страдания, тем самым побуждала ее к самоубийству», — отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Приговор ещё не вступил в силу.

самоубийство
0
17
8
3
0

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ужас
13 минут назад
Прочитала в интернете, что девочка выложила три ролика с высоты, намереваясь прыгнуть и никто!!! никто!!!никто её от этого не отговорил и не позвонил в полицию, чтобы спасти. Ставили лайки и сердечки. Поддержали в стремлении уйти. Как такое вообще возможно?
Ответить
Жаль
44 минуты назад
Очень жаль ребёнка. Неужели а школе не было психолога? Почему же никто ей не помог? Неужели никто не видел, что с ней происходит? Светлая память.
Ответить
да-уж
сегодня, 18:17
Искусственный интеллект, че.
Ответить
Прошу
сегодня, 17:16
Не осуждайте девочку. Она выкладывала реальность своей семьи. Но никто не реагировал и не пытался ей помочь
Ответить
МАЛИНА ШИП
сегодня, 17:09
Господи, бедные дети! Даже читать жутко. И это в наше время, когда чужие люди сплатились, чтобы быть сильнее. А родная мать издевается над ребёнком. Вот он ад наяву. Бедная девочка!
Ответить
У этой
сегодня, 17:03
Горе матери есть ещё ребёнок. Не дай Бог такая же участь ждёт и её, как сестру
Ответить
Девочка
сегодня, 16:49
могла и сочинить. 12 лет всего.
Ответить
К сожалению
сегодня, 16:59
Нет. Мать даже не жила с ней. Девочка была на пепечении бабушки и её тёти. Мать употребляла и жила с сожителем и младшей дочерью
Ответить
Бесит
сегодня, 16:48
Когда люди, которым Бог даёт детей, начинают над ними издеваться и бить их. Не нужен ребёнок - не рожай. Или отдай бездетной семье, которая будет любить и пылинки сдувать.
Ответить
**
сегодня, 16:44
Как часто Сами родители бездари, а с ребёнка требуют, чтобы он был такой и такой. Чуть ли не миллиардер и завоевал все медали мира всех видов спорта! Вот тогда бездарь родитель будет гордиться своим чадом.
Ответить
Думаю
сегодня, 16:26
Мать запрещала сидеть в телеграмме.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить