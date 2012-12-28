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1138
сегодня, 12:24
6

Провалившегося под лёд 76-летнего рыбака спасли очевидцы

А прибывшие на место спасатели помогли достать личные вещи мужчины: куртку с документами и ключами.

Днём 12 марта на пруду в селе Фащёвка развернулась операция по спасению провалившегося под лёд 76-летнего рыбака.

Как рассказали GOROD48 в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сообщение о происшествии на пруду в селе Фащёвка Грязинского района поступило в 14:15, на него оперативно среагировали, на место сразу выехала дежурная группа. Но по пути следования спасателей снова позвонили свидетели и сообщили, что мужчине уже помогли выбраться из воды. Когда спасатели подъехали, они достали из воды имущество мужчины — куртку с документами (в том числе водительскими правами) и ключами. Сам провалившийся под лёд рыбак был передан медикам.

В редакцию GOROD48 обратились близкие пострадавшего мужчины и попросили поблагодарить всех его спасителей.

— Произошел страшный случай с моим очень родным человеком! Он провалился под лед на пруду в селе Фащевка, но, cлава богу, его спасли! На помощь пришли неравнодушные люди с огромнейшими сердцами, отважные люди. Женщина, которая услышала крики о помощи и вызвала МЧС. Девушка Анна, которая, рискуя своей жизнью и выходя на тонкий лед, не побоялась и ползла к нему, привязанная веревкой, вытащила его за куртку. Александр и его товарищи, соседи тянули ее за веревку. Низкий поклон всем неравнодушным, кто оказался в тот момент рядом, кто спас в беде. Нет таких слов благодарности за их подвиг! Также выражаем огромную благодарность службе спасения и скорой помощи! — Написала родственница рыбака.
происшествия на воде
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Комментарии (6)

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Нина
19 минут назад
Рыбаки угомонитесь! Ради вас люди жизнью рискуют, если себя не жалко пожалейте людей, собак.
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Лиза
22 минуты назад
Родственники, следите за своим дедушкой. Куда его понесло, где он лёд нашёл при +15°?! Хорошо, что девушка не пострадала.
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Нет
сегодня, 13:15
Совсем нет мозгов. Какой лед при температуре +15? Самоубийцы.
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48 копеек
сегодня, 12:46
у меня только лёд в бокале - другого не вижу
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Вопрос
сегодня, 12:33
Стесняюсь спросить, а что 76 летний делал на пруду на тонком льду? Если человек не отдает отчет своим действиям, то те которые "родные" должны следить за ним. Хорошо что с девушкой ничего не случилось.
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м
сегодня, 13:02
он еще и за рулем ! на печи сидеть давно пора.
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