Провалившегося под лёд 76-летнего рыбака спасли очевидцы

А прибывшие на место спасатели помогли достать личные вещи мужчины: куртку с документами и ключами.

Днём 12 марта на пруду в селе Фащёвка развернулась операция по спасению провалившегося под лёд 76-летнего рыбака.Как рассказали GOROD48 в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сообщение о происшествии на пруду в селе Фащёвка Грязинского района поступило в 14:15, на него оперативно среагировали, на место сразу выехала дежурная группа. Но по пути следования спасателей снова позвонили свидетели и сообщили, что мужчине уже помогли выбраться из воды. Когда спасатели подъехали, они достали из воды имущество мужчины — куртку с документами (в том числе водительскими правами) и ключами. Сам провалившийся под лёд рыбак был передан медикам.В редакцию GOROD48 обратились близкие пострадавшего мужчины и попросили поблагодарить всех его спасителей.— Произошел страшный случай с моим очень родным человеком! Он провалился под лед на пруду в селе Фащевка, но, cлава богу, его спасли! На помощь пришли неравнодушные люди с огромнейшими сердцами, отважные люди. Женщина, которая услышала крики о помощи и вызвала МЧС. Девушка Анна, которая, рискуя своей жизнью и выходя на тонкий лед, не побоялась и ползла к нему, привязанная веревкой, вытащила его за куртку. Александр и его товарищи, соседи тянули ее за веревку. Низкий поклон всем неравнодушным, кто оказался в тот момент рядом, кто спас в беде. Нет таких слов благодарности за их подвиг! Также выражаем огромную благодарность службе спасения и скорой помощи! — Написала родственница рыбака.