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Липецкая вечЁрка: изувеченный малыш, задержание проректора и драка на улице
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вчера, 20:25

Липецкая вечЁрка: изувеченный малыш, задержание проректора и драка на улице

Сегодня, 6 марта, СК закончил расследование уголовного дела об истязании трехмесячного малыша, проректора Елецкого госуниверситета Евгению Герасимову задержали по подозрению в мошенничестве, и полиция проводит проверку по факту драки на улице 50 лет НЛМК.

Липчанина будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью младенца. СК закончил расследование.

Преступление было совершено прошлым летом в общежитии на проспекте Мира. Мужчина выронил ребенка и тот упал с метровой высоты. Ударившись об пол, мальчик потерял создание, а мужчина к тому же начал его грубо трясти. Как позже выяснили следователи, он испытывал неприязнь к ребенку.

Матери ребенка мужчина сказал, что малыш подавился и потерял сознание. Сначала женщина обратилась за медицинской помощью, а когда врачи констатировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, пошла в полицию.

Мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы. 

В ЕГУ сегодня случилась сенсация. Силовики задержали экс-ректора вуза, а ныне проректора по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности университета Евгению Герасимову. 


Проектора обвиняют в мошенничестве, якобы она присваивала выписываемые сотрудникам премии. Если вина Евгении Герасимовой будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее по схожим обвинениям на время следствия были  отправлены под домашний арест проректор ЕГУ Роман Поляков и врио  директора Института психологии и педагогики Татьяна Красова.

«Липецкие вузы тоже проверить бы», — предложил у.

«Не угодила. Наверное, кто-то хочет её убрать. Не верим, что такой профессионал могла замараться во все это! Будем ждать результаты проверки», — сомневается комментатор.

«НКВД разберется», — ответил ему другой читатель.

А липецкому студенту-второкурснику грозит до семи лет лишения свободы.  Он обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Причем на момент совершения преступления парень был несовершеннолетним.

Молодой человек состоял в публичном канале — чате в Telegram и со своего открытого аккаунта сделал в нем запись, в котором дал положительную оценку действиям запрещённых в России организаций.

На время предварительного следствия суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Вину студент признал, раскаявшись в содеянном. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Накануне под окнами дома № 2 по улице 50 лет НЛМК подрались двое парней.



Возможно, что отношения они выясняли из-за девушки-сотрудницы маркетплейса. Как бы то ни было, драку записали камеры наблюдения и теперь бойцами заинтересовалась полиция. Проверку проводит отдел полиции № 3.

«Ну хоть как джентльмены, Один на один, а не как любят в Липецке, 10 на одного!», — заметил смотритель зоопарка.

«Петушки дерутся из-за курочек», — добавил дед.

«Да какие там «разборки» — тиктоки ради лайков снимали», — предположил не надо придумывать.

Минувшей ночью молодой мужчина разгромил вестибюль подъезда дома № 8 по улице Тихона Хренникова.



Сотрудники управляющей компании оценили ущерб в 80 тысяч рублей, дебошира пока ищут.

«Парню нужен спорт зал активность зашкаливает», — предположила Люся.

А в Ельце ищут вандалов, разбивших тумбу. Сначала мэрия взывала к совести злоумышленников, но они не откликнулись и тогда обнародовала видео и передала его в полицию. 

  

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, воздух может прогреться аж до +10 градусов.

Такая теплая погода почему-то не останавливает любителей зимней рыбалки и они до последнего сидят на тающем льду. Сегодня городские спасатели провели рейд, чтобы предупредить зимней рыбалки об опасности такого занятия.

«Таких больных рыбаков излечит только ооооочень крупный штраф», — уверена Лиза.

Накануне спасатели достали из полыньи провалившуюся в воду собаку, но  животное умерло от переохлаждения.


вечЁрка
насилие
мошенничество
драка
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