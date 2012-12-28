Липецкая вечЁрка: изувеченный малыш, задержание проректора и драка на улице

Сегодня, 6 марта, СК закончил расследование уголовного дела об истязании трехмесячного малыша, проректора Елецкого госуниверситета Евгению Герасимову задержали по подозрению в мошенничестве, и полиция проводит проверку по факту драки на улице 50 лет НЛМК.