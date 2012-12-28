Вандал разнес подъезд в «Елецком»: его записала камера наблюдения

Молодой мужчина повредил дверь и почтовые ящики. Управляющая компания оценила ущерб в десятки тысяч рублей.



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Этой ночью в доме №8 по улице Тихона Хренникова молодой мужчина разгромил вестибюль подъезда. Действия вандала записала камера наблюдения.— Случаи вандализма, увы, встречаются. Но такой вот, какой попал сегодня ночью на записи камер, первый в этом году, — сказал GOROD48 исполнительный директор УК «Липецк-ЖЭК» Илья Семенихин.Сейчас УК разыскивает молодого человека, который устроил дебош в подъезде. Возможно, это житель одной из квартир, возможно, квартиросъемщик, а может, чей-то гость.— Наш мастер сегодня уточнит ущерб от действий вандала. Если он нарушил целостность противопожарной двери, то ремонту она не подлежит. Нужно будет устанавливать новую. Цена двери — 45-50 тысяч рублей. Также повреждены несколько секций почтовых ящиков, каждая из которых стоит 5,5 тысячи. Так что дебоширу придется заплатить за свои действия порядка 80 тысяч рублей, — говорит Илья Семенихин.