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сегодня, 09:38
63

Вандал разнес подъезд в «Елецком»: его записала камера наблюдения

Молодой мужчина повредил дверь и почтовые ящики. Управляющая компания оценила ущерб в десятки тысяч рублей. 

Этой ночью в доме №8 по улице Тихона Хренникова молодой мужчина разгромил вестибюль подъезда. Действия вандала записала камера наблюдения.

— Случаи вандализма, увы, встречаются. Но такой вот, какой попал сегодня ночью на записи камер, первый в этом году, — сказал GOROD48 исполнительный директор УК «Липецк-ЖЭК» Илья Семенихин.

Сейчас УК разыскивает молодого человека, который устроил дебош в подъезде. Возможно, это житель одной из квартир, возможно, квартиросъемщик, а может, чей-то гость.

— Наш мастер сегодня уточнит ущерб от действий вандала. Если он нарушил целостность противопожарной двери, то ремонту она не подлежит. Нужно будет устанавливать новую. Цена двери — 45-50 тысяч рублей. Также повреждены несколько секций почтовых ящиков, каждая из которых стоит 5,5 тысячи. Так что дебоширу придется заплатить за свои действия порядка 80 тысяч рублей, — говорит Илья Семенихин.

вандализм
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Комментарии (63)

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Как гость
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Сначала новые
гость
1 минуту назад
обиделся что наливайку в доме закрыли, за пивом не успел
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Вандал
1 минуту назад
Меня парень бросил..мне очень плохо на душе.
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Перец
2 минуты назад
Эти жестяные ящики гнуть особого труда не составит они из фольги и судя по видимо этот подонок не бил кулаком стены так как понимал риск травмы, а потому задержать его по виду он распространитель чего-то плохого
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Ваш тренер
5 минут назад
Богата на дебилов земля наша Липецкая...
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Аноним
9 минут назад
За 20т.р сдам с патрохами, анонимно.
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Ульяна
50 минут назад
Это активист "Время первых" или результат "Разговоров о важном"?
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Вася с 11-го
54 минуты назад
Какие 45-50??сотку минимум,работа и зп,моральный урон жителям,покупка соли для дробовика!!!
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сосед
сегодня, 13:42
Слишком много энергии в нем. На СВО!!!
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Мосякин
сегодня, 13:34
вот так идешь себе спокойно по улице никого не трогаешь, а тут вот этот...надо на сво, там такие нужны!
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Лиза
сегодня, 12:37
Хорошо, что в это время в подъезд никто не заходил, а то он убил бы. Точно, наверное, закладку не нашёл. Таким выродкам не место среди нормальных людей!
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