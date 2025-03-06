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Общество
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вчера, 15:21
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«Рыбалка — ее никогда не бросишь. Это болезнь. Это на всю жизнь!»
Тающий лед и душеспасительные беседы со спасателями не пугают рыбаков.
Наша локация — Новолипецкий пляж. Вначале, конечно, инструктаж о том, как вести себя на льду, потом — спасательный жилет. Но если члены спасательного отряда мэрии идут к рыбакам с листовками, предупреждающими о грозящей им опасности, то нам интересно все. Что ловится в реке в центре города? Можно ли есть эту рыбу, если в городской черте Роспотребнадзор вот уже несколько лет не советует даже купаться? Как к этому увлечению относятся жены рыбаков? Не страшно ли им выходить на рыбалку сейчас, когда ушли морозы?
Как оказалось, у каждого есть знакомые рыбаки, которые утонули. И каждый не раз проваливался под лед.
— Бывает боязно, конечно. Но я не иду туда, дальше, на середину реки. Там русло, там течение. Рыба того не стоит, чтобы рисковать из-за нее жизнью, — говорит 35-летний Николай. И добавляет через паузу: «Рыбалка — ее никогда не бросишь. Это болезнь. Это на всю жизнь!»
Николая к зимней рыбалке приучил дед. Он работал неподалеку от реки на насосной станции. С ним-то он и «заболел» этим увлечением с пяти лет.
Товарищу Николая — тоже 35. Он рыбачит с шести лет, зимой — с девяти. Рыбак серьезно относится к делу — помимо удочек и бура он носит с собой эхолот. В том месте, где он сидит — а это метров 10 от берега, глубина — 6 метров. Сидеть на льду он не боится. Показывая на пробуренные лунки, говорит, что лед здесь — 20 сантиметров толщиной.
— Жена? Жена не против. А что она мне сделает?
— Несмотря на то, что лед в районе городского пляжа имеет толщину от 15 до 20 см, он уже неоднородный. Есть большие промоины, есть места, где толщина льда всего 5-6 сантиметров. И в связи с тем, что сейчас установилась теплая погода, на лед лучше не выходить, — предупреждает рыбаков начальник отдела мониторинга и прогнозирования городского управления по делам ГО и ЧС Геннадий Богданов.
Спасатели еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при выходе на лед, разъяснили действия в чрезвычайной ситуации. Раздали листовки, где указаны номер экстренной службы «112» и правила поведения на льду.
— А мы че? Мы ниче! — оправдывается 64-летний Иван. — Вон туда (махает рукой в сторону группы рыбаков, сидящих посредине реки перед Петровским мостом) мы не ходим. Мы, кстати, еще рыбе помогаем. Чем больше лунок пробурим, тем рыбе больше пользы, больше ей кислорода.
Утром улов рыбаков у Новолипецкого пляжа составил к моменту визита к ним незваных гостей одну рыбку. Плотву размером с ладонь рослого мужчины.
Однако тут, на ямах, можно поймать и крупную щуку. Один из рыбаков показывает на смартфоне фотографию, на которой держит хищницу в 4-5 кило весом.
— Эх, еще несколько лет назад тут ловили щуку по 10-12 килограммов! — вздыхает Николай, самый словоохотливый рыбак.
Он жалуется на бестолковых липчан, которые не знают правил рыбалки. И на браконьеров. Больше всего беды — от сетей. Иногда они попадаются ему и его товарищу на крючки. Какие-то из них можно вытащить на лед и на берег. Но самые ушлые пробивают во льду широкие проруби, через них запускают торпеды — подводные дроны, растягивающие сети на десятки метров, и выгребают всю рыбу, которая в них попадает. Николай таких деляг на дух не выносит.
Если же говорить о рыбе, то, вопреки расхожему мнению, ловят ее липчане не для кошек. Ловят для себя. И говорят, что вкуснее рыбки нет.
С начала этого года в Липецке на воде произошло четыре несчастных случая, один из которых закончился смертью рыбака. Еще один любитель ловли на мормышку, вынутый из полыньи, пережил клиническую смерть и чудом выжил. А накануне вечером на Центральном пляже спасатели УГПСС доставали из полыньи собаку. К сожалению, животное погибло.
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