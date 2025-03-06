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вчера, 15:21
27

«Рыбалка — ее никогда не бросишь. Это болезнь. Это на всю жизнь!»

Тающий лед и душеспасительные беседы со спасателями не пугают рыбаков.

Сегодня спасатели управления по делам ГО и ЧС липецкой мэрии взяли с собой на лед корреспондента GOROD48. Цель опасного рейда — предупреждение рыбаков, ареал обитания которых быстро сокращает необыкновенно теплая для начала марта погода.

Наша локация — Новолипецкий пляж. Вначале, конечно, инструктаж о том, как вести себя на льду, потом — спасательный жилет. Но если члены спасательного отряда мэрии идут к рыбакам с листовками, предупреждающими о грозящей им опасности, то нам интересно все. Что ловится в реке в центре города? Можно ли есть эту рыбу, если в городской черте Роспотребнадзор вот уже несколько лет не советует даже купаться? Как к этому увлечению относятся жены рыбаков? Не страшно ли им выходить на рыбалку сейчас, когда ушли морозы?

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Как оказалось, у каждого есть знакомые рыбаки, которые утонули. И каждый не раз проваливался под лед.

— Бывает боязно, конечно. Но я не иду туда, дальше, на середину реки. Там русло, там течение. Рыба того не стоит, чтобы рисковать из-за нее жизнью, — говорит 35-летний Николай. И добавляет через паузу: «Рыбалка — ее никогда не бросишь. Это болезнь. Это на всю жизнь!»

Николая к зимней рыбалке приучил дед. Он работал неподалеку от реки на насосной станции. С ним-то он и «заболел» этим увлечением с пяти лет.

Товарищу Николая — тоже 35. Он рыбачит с шести лет, зимой — с девяти. Рыбак серьезно относится к делу — помимо удочек и бура он носит с собой эхолот. В том месте, где он сидит — а это метров 10 от берега, глубина — 6 метров. Сидеть на льду он не боится. Показывая на пробуренные лунки, говорит, что лед здесь — 20 сантиметров толщиной.

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— Жена? Жена не против. А что она мне сделает?

— Несмотря на то, что лед в районе городского пляжа имеет толщину от 15 до 20 см, он уже неоднородный. Есть большие промоины, есть места, где толщина льда всего 5-6 сантиметров. И в связи с тем, что сейчас установилась теплая погода, на лед лучше не выходить, — предупреждает рыбаков начальник отдела мониторинга и прогнозирования городского управления по делам ГО и ЧС Геннадий Богданов.

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Спасатели еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при выходе на лед, разъяснили действия в чрезвычайной ситуации. Раздали листовки, где указаны номер экстренной службы «112» и правила поведения на льду.

— А мы че? Мы ниче! — оправдывается 64-летний Иван. — Вон туда (махает рукой в сторону группы рыбаков, сидящих посредине реки перед Петровским мостом) мы не ходим. Мы, кстати, еще рыбе помогаем. Чем больше лунок пробурим, тем рыбе больше пользы, больше ей кислорода.

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Утром улов рыбаков у Новолипецкого пляжа составил к моменту визита к ним незваных гостей одну рыбку. Плотву размером с ладонь рослого мужчины.

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Однако тут, на ямах, можно поймать и крупную щуку. Один из рыбаков показывает на смартфоне фотографию, на которой держит хищницу в 4-5 кило весом.

— Эх, еще несколько лет назад тут ловили щуку по 10-12 килограммов! — вздыхает Николай, самый словоохотливый рыбак.

Он жалуется на бестолковых липчан, которые не знают правил рыбалки. И на браконьеров. Больше всего беды — от сетей. Иногда они попадаются ему и его товарищу на крючки. Какие-то из них можно вытащить на лед и на берег. Но самые ушлые пробивают во льду широкие проруби, через них запускают торпеды — подводные дроны, растягивающие сети на десятки метров, и выгребают всю рыбу, которая в них попадает. Николай таких деляг на дух не выносит.

Если же говорить о рыбе, то, вопреки расхожему мнению, ловят ее липчане не для кошек. Ловят для себя. И говорят, что вкуснее рыбки нет.

С начала этого года в Липецке на воде произошло четыре несчастных случая, один из которых закончился смертью рыбака. Еще один любитель ловли на мормышку, вынутый из полыньи, пережил клиническую смерть и чудом выжил. А накануне вечером на Центральном пляже спасатели УГПСС доставали из полыньи собаку. К сожалению, животное погибло.
зимняя рыбалка
спасатели
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Комментарии (27)

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Как гость
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Сначала новые
Кошмар
вчера, 22:16
"Махает рукой.." Как теперь это развидеть?!
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Александр
вчера, 19:01
Взыскивать штраф и расходы по спасению с этих рыбаков и проблема быстро решится. Почему другие люди должны оплачивать их удовольствия.
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vlad
вчера, 18:50
Для всех написаны правила.
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как то так
вчера, 18:47
в определенный период жизни часто встречался с женщинами интим, часто замужние и оказывается у 45 % мужья рыбаки заядлые ,спрашивал зачем так жестко ,ответ внимания ноль
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автоледи
вчера, 19:53
Сейчас видимо на женщин и не смотришь. Всё больше на рыбалке.)))
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просто
вчера, 18:56
рыбаки на рыбалке,тоже с другими женщинами бывают.
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Добрый ээх
вчера, 19:02
рыбаки на рыбалке,тоже с другими женщинами бывают. да бывает но чаще с русалками
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Лена
вчера, 18:20
Просто было бы законным,если со спасённого рыбака взыскивали затраченные на операцию по спасению деньги.
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Зимний рыбак
вчера, 17:44
Я никогда не любил и не понимал балет, я никогда не любил и не понимал футбол. Но я никогда не говорил, что это плохо и не крутил пальцем у виска фанатов этого дела. Так что оставьте зимних рыбаков в покое, у них риска не более, чем у других. Сейчас с потеплением на дороги выскочит стадо любителей двухколёсного транспорта, вот где один из настоящих рисков. Поинтересуйтесь статистикой погибших там и сям
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Алекс
вчера, 19:37
Полностью согласен. У каждого свое хобби. И человек им занимается сознательно.
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Лена
вчера, 17:51
Так вас спасать надо,когда тонуть начинаете. Вы людям проблемы создаёте,на вас деньги бюджет выделяют,на льдинах вас уносит,и вы же молите о спасении.
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Зимний рыбак
вчера, 18:01
Так вас спасать надо,когда тонуть начинаете. Вы людям проблемы создаёте,на вас деньги бюджет выделяют,на льдинах вас уносит,и вы же молите о спасении. Летом на открытой воде, включая пляжи, по пьянке тонет кратно больше народу. На льдинах нас не уносит, я вообще забыл, когда на Воронеже был ледоход
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да уж
вчера, 17:40
Почему нельзя надеть спасательный жилет,и идти куда угодно. Зачем вы рыбаки создаете проблемы себе и другим,вытаскивать вас за шкирку из полыньи,то ещё удовольствие.
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Житель
вчера, 17:36
Отравили всю экологию химией всякой вот и результат ! Все берега застроили , и никому дела нет ! Одна капля Фери удаляет весь жир , и все течет в реку ! А это называется ПАВ ,п оверхостно активное вещество ! Раньше мыли хозяйственным мылом все ,а сейчас химоза и все в реку ,вот и результат ! Раньше людей больше было ,артели рыболовецкие были ,все ловили и рыба была
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vlad
вчера, 17:22
Молодых на льду не увидишь, они за компьютером. А "старики" пытаются что-то выловить для хвастовства и самоудовлетворения. Сочувствую им - ИГРОМАНЫ, им бы не на лед , а к психологу.
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молодой
вчера, 16:51
только вчера новость была, что утонул мужчина
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