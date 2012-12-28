Драку парней на улице 50 лет НЛМК снимали на несколько камер

Отдел полиции №3 проводит проверку.

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Вечером 5 марта под окнами дома №2 по улице 50 лет НЛМК подрались двое парней.— В пункте выдачи товаров маркеплейса собирается молодежь и устраивает посиделки. Скорее всего, выпили лишнее и устроили разборку, может быть, из-за девушки-сотрудницы маркетплейса. Махали кулаками, пока их не разняли мимо проезжающие свидетели потасовки. Свои же друзья и недруги снимали это кулачное побоище на видео. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на то, что происходит. Могли бы пострадать владельцы рядом стоящих машин, — сообщили GOROD48 очевидцы драки.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение о драке зарегистрировал отдел полиции №3. Следственно-оперативная группа выехала на улицу 50 лет НЛМК, но уже никого не застала — драка быстро закончилась и ее участники разошлись. Пункт выдачи товаров маркеплейса также был закрыт.— Отдел полиции №3 устанавливает обстоятельства, очевидцев и лиц, которые причастны к совершению противоправных деяний, — добавили в полиции.