40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта
Не работают камеры, не взошёл газон, погибли деревья: подрядчика обязали исправить недостатки благоустройства
В Липецке наградили 17 женщин: одна из них получила медаль «За участие в специальной военной операции»
«Вы стали победителем розыгрыша»: женщина поверила и перевела мошенникам 150 000 рублей
Происшествия
2149
сегодня, 11:58
18
Драку парней на улице 50 лет НЛМК снимали на несколько камер
Отдел полиции №3 проводит проверку.
— В пункте выдачи товаров маркеплейса собирается молодежь и устраивает посиделки. Скорее всего, выпили лишнее и устроили разборку, может быть, из-за девушки-сотрудницы маркетплейса. Махали кулаками, пока их не разняли мимо проезжающие свидетели потасовки. Свои же друзья и недруги снимали это кулачное побоище на видео. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на то, что происходит. Могли бы пострадать владельцы рядом стоящих машин, — сообщили GOROD48 очевидцы драки.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение о драке зарегистрировал отдел полиции №3. Следственно-оперативная группа выехала на улицу 50 лет НЛМК, но уже никого не застала — драка быстро закончилась и ее участники разошлись. Пункт выдачи товаров маркеплейса также был закрыт.
— Отдел полиции №3 устанавливает обстоятельства, очевидцев и лиц, которые причастны к совершению противоправных деяний, — добавили в полиции.
2
4
5
2
8
Комментарии (18)