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сегодня, 11:58
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Драку парней на улице 50 лет НЛМК снимали на несколько камер

Отдел полиции №3 проводит проверку.

Вечером 5 марта под окнами дома №2 по улице 50 лет НЛМК подрались двое парней.

— В пункте выдачи товаров маркеплейса собирается молодежь и устраивает посиделки. Скорее всего, выпили лишнее и устроили разборку, может быть, из-за девушки-сотрудницы маркетплейса. Махали кулаками, пока их не разняли мимо проезжающие свидетели потасовки. Свои же друзья и недруги снимали это кулачное побоище на видео. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на то, что происходит. Могли бы пострадать владельцы рядом стоящих машин, — сообщили GOROD48 очевидцы драки.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение о драке зарегистрировал отдел полиции №3. Следственно-оперативная группа выехала на  улицу 50 лет НЛМК, но уже никого не застала — драка быстро закончилась и ее участники разошлись. Пункт выдачи товаров маркеплейса также был закрыт.

— Отдел полиции №3 устанавливает обстоятельства, очевидцев и лиц, которые причастны к совершению противоправных деяний, — добавили в полиции.
драка
конфликт
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Комментарии (18)

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Сначала новые
гость
3 минуты назад
на 35ой секунде хотел как ЛюКан из мортал комбата полететь?
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Светлана
18 минут назад
Найти наказать.
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Энергетики
19 минут назад
действуют на молодежь .....
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Воронежец
42 минуты назад
Ведь живу я на ваях, мне, поверь, не ведома страх
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гражданин
43 минуты назад
Здесь смех не уместен ! В этом случае нужно кричать : Господи , помилуй ! Что же такое сними твориться ?!! Люди стали гордыми и обидчивыми , если правдой уколол или что то не так сказал ,то в тебя в ответ выльют сто порций агрессии в вперемешку г- м ! И не надо винить америку во всех наших грехах ,у них побольше святости чем у нас !
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Фунтик
49 минут назад
Раньше район на район махались ,а сейчас какие-то все блажные стали по лбу даже никому стукнуть нельзя
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Захарова
сегодня, 13:33
А потом бах, головой об бордюр и одному смерть, другому тюрьма. А вышедшие из второй машины все же молодцы! Первая проехала мимо, очень жаль, что не остановился, а операторов отправить на сам себе режиссер!
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Захарова
сегодня, 13:23
А потом бах, головой об бордюр и одному смерть, другому тюрьма. А вышедшие из второй машины все же молодцы! Первая проехала мимо, очень жаль, что не остановился, а операторов отправить на сам себе режиссер!
Ответить
НикНик
сегодня, 13:16
Чо тут за комментарии про джентельменов. Т.е. лежачего добивать-это у вас норм? Спасибо,хоть не ногами. Если бы мужики из машины его не оттащили, так и лупил бы, пока не убил?
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Ванья
сегодня, 13:16
Надо было музыку из Mortal Kombat поставить
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