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сегодня, 09:21
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Липчанин изувечил грудного ребенка
Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью младенца.
Как установило следствие, вечером 17 июня 2024 года в комнате общежития на площади Мира, мужчина, в результате неосторожных действий уронил ребенка с высоты не менее одного метра. Ударившись об пол, мальчик потерял сознание.
«Испытывая к нему неприязнь, обвиняемый стал трясти ребенка, причинив телесные повреждения. Вернувшейся матери ребенка он пояснил, что мальчик подавился и потерял сознание. Женщина обратилась за медицинской помощью», — рассказали в Следкоме.
Когда оказалось, что мальчик получил черепно-мозговую травму, женщина пошла к правоохранителям. Выводы судмедэкспертов подтвердили причинение тяжкого вреда здоровью ребенка в результате падения и применения к нему физической силы.
«При допросе фигурант признался в содеянном. Также его вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд», — добавили в областном управлении СК.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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