Липчанин изувечил грудного ребенка

Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью младенца.



СК передает в суд уголовное дело жителя Липецка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, опасного для его жизни (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Прошлым летом он нанес травмы трехмесячному малышу.Как установило следствие, вечером 17 июня 2024 года в комнате общежития на площади Мира, мужчина, в результате неосторожных действий уронил ребенка с высоты не менее одного метра. Ударившись об пол, мальчик потерял сознание.«Испытывая к нему неприязнь, обвиняемый стал трясти ребенка, причинив телесные повреждения. Вернувшейся матери ребенка он пояснил, что мальчик подавился и потерял сознание. Женщина обратилась за медицинской помощью», — рассказали в Следкоме.Когда оказалось, что мальчик получил черепно-мозговую травму, женщина пошла к правоохранителям. Выводы судмедэкспертов подтвердили причинение тяжкого вреда здоровью ребенка в результате падения и применения к нему физической силы.«При допросе фигурант признался в содеянном. Также его вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд», — добавили в областном управлении СК.Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.