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1928
сегодня, 12:09
21

За пост в Telegram липецкому студенту-второкурснику грозит до семи лет лишения свободы

Парень обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Причём на момент совершения преступления ему было 17 лет, сейчас он уже совершеннолетний.

В Липецке студент-второкурсник обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Причём на момент совершения преступления он был ещё несовершеннолетним.

Молодой человек состоял в публичном канале — чате в Telegram и со своего открытого аккаунта сделал в нем противозаконную запись. Это был не репост, а авторское текстовое сообщение, в котором он решил дать положительную оценку действиям запрещённых в России организаций.

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма (по части второй статьи 205.2 УК РФ). По данным следствия, в августе 2024 года обвиняемый, не достигший совершеннолетия, поддерживая идеологию террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России, разместил на одном из публичных каналов в мессенджере сообщение, оправдывающее терроризм. Следствие полагает, что обвиняемый сделал это умышленно, так как достоверно знал, что деятельность пропагандируемых им организаций является противозаконной. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

На время предварительного следствия студенту судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Вину он признал, раскаявшись в содеянном.

Парню грозит до 7 лет лишения свободы.
экстремизм
терроризм
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Р
3 минуты назад
Нужно судить не за слова, а за дела и вред принесенный государству. Воровство и коррупция вот главные проблемы страны. Не было бы * бы победили в войне.
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Воланд
7 минут назад
Мне вот интересно, когда начнут давать реальные сроки чиновникам, министрам и.т.д., которые воруют миллиардами, не выполняют своих обещаний и относятся к народу как к скоту?
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Савелий
16 минут назад
То есть свою оценку уже и давать нельзя? А как же Конституция и свобода слова?
Ответить
Попробуй
9 минут назад
В Израиле дай свою оценку, попробуй сказать что холокоста не было..
Ответить
Гость
10 минут назад
нет свободы слова уже давно, разве не понятно...
Ответить
Гость
20 минут назад
на передовую его, на шкуре испытать
Ответить
Гость
42 минуты назад
Коллективное зомбирование, весело живём.
Ответить
Буквоед
56 минут назад
Только Андрею Новикову разрешается писать гадости в интернете,оскорбляя достойных людей.А Управлению культуры плевать,они сколько лет его стипендиями кормили...
Ответить
Гост
56 минут назад
Вы блин на СВО приехайте. И посмотрите, что здесь твориться. Я вернусь и буду судиться с МО.
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Вася с 11-го
59 минут назад
Слов нет...
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"Ъ"
сегодня, 13:39
Собрались неучи. Возьмите орфографический словарь и тыкайте пальцами заглядывая туда. Слова "налицо", "посидит", "подумает" и тд пишутся слитно.
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Ч
сегодня, 13:27
Надо конкретно написать в чём его вина , чтобы люди знали и , не допускали ошибок в своей жизни .
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