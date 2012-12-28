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Происшествия
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сегодня, 12:09
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За пост в Telegram липецкому студенту-второкурснику грозит до семи лет лишения свободы
Парень обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Причём на момент совершения преступления ему было 17 лет, сейчас он уже совершеннолетний.
Молодой человек состоял в публичном канале — чате в Telegram и со своего открытого аккаунта сделал в нем противозаконную запись. Это был не репост, а авторское текстовое сообщение, в котором он решил дать положительную оценку действиям запрещённых в России организаций.
«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма (по части второй статьи 205.2 УК РФ). По данным следствия, в августе 2024 года обвиняемый, не достигший совершеннолетия, поддерживая идеологию террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России, разместил на одном из публичных каналов в мессенджере сообщение, оправдывающее терроризм. Следствие полагает, что обвиняемый сделал это умышленно, так как достоверно знал, что деятельность пропагандируемых им организаций является противозаконной. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
На время предварительного следствия студенту судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Вину он признал, раскаявшись в содеянном.
Парню грозит до 7 лет лишения свободы.
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