За пост в Telegram липецкому студенту-второкурснику грозит до семи лет лишения свободы

Парень обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Причём на момент совершения преступления ему было 17 лет, сейчас он уже совершеннолетний.

В Липецке студент-второкурсник обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Причём на момент совершения преступления он был ещё несовершеннолетним.Молодой человек состоял в публичном канале — чате в Telegram и со своего открытого аккаунта сделал в нем противозаконную запись. Это был не репост, а авторское текстовое сообщение, в котором он решил дать положительную оценку действиям запрещённых в России организаций.«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма (по части второй статьи 205.2 УК РФ). По данным следствия, в августе 2024 года обвиняемый, не достигший совершеннолетия, поддерживая идеологию террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России, разместил на одном из публичных каналов в мессенджере сообщение, оправдывающее терроризм. Следствие полагает, что обвиняемый сделал это умышленно, так как достоверно знал, что деятельность пропагандируемых им организаций является противозаконной. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.На время предварительного следствия студенту судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Вину он признал, раскаявшись в содеянном.Парню грозит до 7 лет лишения свободы.