Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Центральном пляже спасатели доставали из полыньи мужчину и собаку
Происшествия
Липчанин изувечил грудного ребенка
Происшествия
В квартире на улице Мичурина нашли мертвого мужчину
Происшествия
В Липецке нашли компанию для проектирования ремонта двух мостов на улице Клары Цеткин
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкий богатырь попал в «Книгу рекордов России» вместе с особо толстой штангой
Спорт
40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта
Общество
Вандал разнес подъезд в «Елецком»: его записала камера наблюдения
Происшествия
43-летнюю липчанку подозревают в четырёх кражах из магазина
Происшествия
Читать все
Проректор Елецкого госуниверситета задержана по подозрению в мошенничестве
Происшествия
Михаил Маринин: из спорта в советники
Общество
За пост в Telegram липецкому студенту-второкурснику грозит до семи лет лишения свободы
Происшествия
Драку парней на улице 50 лет НЛМК снимали на несколько камер
Происшествия
Тонувшую собаку достали из полыньи, но она всё равно погибла
Общество
Не работают камеры, не взошёл газон, погибли деревья: подрядчика обязали исправить недостатки благоустройства
Общество
Хирурги детской больницы спасли 3-летнюю девочку с аномальным расположением аппендикса
Общество
В Липецке наградили 17 женщин: одна из них получила медаль «За участие в специальной военной операции»
Общество
11-летнюю девочку мошенники обманули на 211 000 рублей
Происшествия
«Вы стали победителем розыгрыша»: женщина поверила и перевела мошенникам 150 000 рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
2306
сегодня, 11:57
29

Проректор Елецкого госуниверситета задержана по подозрению в мошенничестве

Евгения Герасимова подозревается в махинациях с премиями подчиненных.

Сегодня утром силовики задержали экс-ректора ЕГУ им. И. А. Бунина, а сейчас проректора по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности университета Евгению Герасимову. Ее подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Якобы Евгения Герасимова присваивала выписываемые сотрудникам премии.

«По данным следствия, подозреваемая похитила принадлежащие вузу бюджетные средства путем сбора выплаченных работникам разовых премий. Стимулирующие выплаты её коллегам были начислены повторно на основании изготовленной подозреваемой служебной записки», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

В университете проведены обыски, изъяты бухгалтерские документы, и деньги. Следователи допрашивают коллег Евгении Герасимовой.

В случае если вина Герасимовой будет доказана в суде, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Евгения Герасимова работает в ЕГУ им. И.А. Бунина с 1990 года, с 2013 по 2022 год работала ректором университета. Имеет ученую степень профессора. Избиралась депутатом Липецкого областного совета.

Ранее по схожим обвинениям были задержаны первый проректор по образовательной деятельности этого госуниеритета Роман Поляков  и и врио директора Института психологии и педагогики Татьяна Красова.
Евгения Герасимова
мошенничество
1
2
2
13
5

Комментарии (29)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
МЕНДЕЛЬ ДАВИД
3 минуты назад
НЕ С КОГО ПРИМЕР ТАМ ВЗЯТЬ ОДНИ МОШЕННИКИ ЧЕМУ ОНИ МОГУТ НАУЧИТЬ СТУДЕНТОВ
Ответить
Алексей
45 минут назад
Её с позором надо выгнать.
Ответить
Алексей
46 минут назад
Получая громадную зарплату 10 лет и все ей мало было.
Ответить
Гость
58 минут назад
Да не будет уважаемый профессор своим добрым именем рисковать. Подстава, скорее всего.
Ответить
Карга
сегодня, 13:44
"Педагоги", "воспитатели", - где вы совесть,честь растратили ?!
Ответить
злой
сегодня, 13:33
главное что депутаткой была!
Ответить
Ч
сегодня, 13:31
А разве профессура может быть не честной ? Сейчас можно любого человека дискредитировать и не нести ответственности .
Ответить
Владимир
сегодня, 13:30
Сидеть за столом и не откушать? где таких скромников честных найти?
Ответить
злой
сегодня, 13:25
главное что депутаткой была!
Ответить
У
сегодня, 12:56
Липецкие вузы тоже проверить бы
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить