40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта
Не работают камеры, не взошёл газон, погибли деревья: подрядчика обязали исправить недостатки благоустройства
В Липецке наградили 17 женщин: одна из них получила медаль «За участие в специальной военной операции»
«Вы стали победителем розыгрыша»: женщина поверила и перевела мошенникам 150 000 рублей
Происшествия
2306
сегодня, 11:57
29
Проректор Елецкого госуниверситета задержана по подозрению в мошенничестве
Евгения Герасимова подозревается в махинациях с премиями подчиненных.
«По данным следствия, подозреваемая похитила принадлежащие вузу бюджетные средства путем сбора выплаченных работникам разовых премий. Стимулирующие выплаты её коллегам были начислены повторно на основании изготовленной подозреваемой служебной записки», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
В университете проведены обыски, изъяты бухгалтерские документы, и деньги. Следователи допрашивают коллег Евгении Герасимовой.
В случае если вина Герасимовой будет доказана в суде, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Евгения Герасимова работает в ЕГУ им. И.А. Бунина с 1990 года, с 2013 по 2022 год работала ректором университета. Имеет ученую степень профессора. Избиралась депутатом Липецкого областного совета.
Ранее по схожим обвинениям были задержаны первый проректор по образовательной деятельности этого госуниеритета Роман Поляков и и врио директора Института психологии и педагогики Татьяна Красова.
1
2
2
13
5
Комментарии (29)