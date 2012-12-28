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Общество
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сегодня, 11:31
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Тонувшую собаку достали из полыньи, но она всё равно погибла
Собака умерла на берегу на глазах спасателей.
Как рассказали GOROD48 в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сообщение о тонущей собаке поступило в 17:45. Когда дежурная смена приехала на место, никакого мужчины там уже не было — тонула только собака.
Водолаз достал собаку, но уже на берегу на глазах спасателей она умерла. Животное получило переохлаждение и наглоталось воды.
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