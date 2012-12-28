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сегодня, 11:31
9

Тонувшую собаку достали из полыньи, но она всё равно погибла

Собака умерла на берегу на глазах спасателей.

Накануне на Центральном пляже спасатели доставали из полыньи собаку. По словам очевидцев, до спасателей за дворнягой бросился какой-то мужчина, но сам провалился, выбрался и убежал.

Как рассказали GOROD48 в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сообщение о тонущей собаке поступило в 17:45. Когда дежурная смена приехала на место, никакого мужчины там уже не было — тонула только собака.

Водолаз достал собаку, но уже на берегу на глазах спасателей она умерла. Животное получило переохлаждение и наглоталось воды.
животные
собака
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
гражданин
1 минуту назад
Бродячие собаки , дворняжки очень умные и они чувствуют опасность , так зачем ей было идти по полынье , если рядом не было хозяина или кормчего ?
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Гость
18 минут назад
а кто ее кинул туда
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НТ
сегодня, 13:18
Жалко собаку, спасателям спасибо что вытащили животное.Если бы чуть пораньше... Все под Богом ходим.
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Лиза
сегодня, 12:53
Очень жаль собаку... прости, что не смогли помочь, мягких тебе облачков...
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Странно
сегодня, 11:52
Почему ему никто не помог? Что даже верёвки не было?
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МЧС
сегодня, 13:18
А вы с какой целью постоянно с собой веревку носите?
Ответить
МЧС
сегодня, 11:46
вы уже определитесь с информацией прежде чем писать новости, только вводите в заблуждение народ... Вы там бухаете походу...
Ответить
Ннннн
сегодня, 13:15
Ну тогда напишите как было на самом деле
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МЧС
8 минут назад
Ну тогда напишите как было на самом деле редакторы за это деньги получают, вот пусть и пишут сами -)))
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