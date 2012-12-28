В Липецкой области прекратятся осадки и потеплеет до +12

Температура воздуха превысит норму на 8-10 градусов.



В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается, гребень тепла принесет в нашу область повышение температур и сход снежного покрова. Среднесуточные температуры воздуха составят от 4 до 6 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 марта в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 7 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году — 30 градусов мороза.