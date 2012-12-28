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Погода в Липецке
1138
вчера, 17:00
6

В Липецкой области прекратятся осадки и потеплеет до +12

Температура воздуха превысит норму на 8-10 градусов.

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается, гребень тепла принесет в нашу область повышение температур и сход снежного покрова. Среднесуточные температуры воздуха составят от 4 до 6 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 марта в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.

День 7 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году — 30 градусов мороза.
потепление
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0
0
15
4

Комментарии (6)

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Сначала новые
Azirus
вчера, 20:18
Запахло весной, прям запах весны.
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Эксперт
вчера, 19:13
Пошли загорать.
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Эля
вчера, 17:32
Радует, что в нашем городе всё чаще бывают периоды теплой погоды.
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Эксперт
вчера, 19:13
Не теплой а горячей.
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Светлана
вчера, 17:24
Но долго интересно
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Костье
вчера, 17:20
Ждем запуск электросамокатов
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