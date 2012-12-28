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1947
вчера, 16:40
13

Воззвать к совести не получилось: в Ельце решили обнародовать видео с разбившими тумбу хулиганами

С 3 марта их ждали с повинной, но никто не пришёл.

В Ельце разбивших афишную тумбу хулиганов записали камеры наблюдения. Администрация МАУК «Городские парки» дала возможность двум парням в течение трёх дней откликнуться и исправить то, что они сделали, но воззвать к совести не получилось — никто с повинной не пришёл и компенсировать ущерб не захотел.

Поэтому сегодня МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» и МАУК «Городские парки» решили поделиться с GOROD48 видео с разбившими тумбу хулиганами. Видео происшествия и заявление также будет передано в полицию.

Напомним, тумба в сквере им. А.С. Пушкина была повреждена в ночь с воскресенья на понедельник. На записях камер видно, как 3 марта около 00:20 мимо тумбы проходят двое парней (на вид совершеннолетних), и один из них сбоку дважды наносит удары по конструкции кулаком, после чего на месте удара осталась дыра.

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«Такие поступки не только портят облик города, но и создают неудобства для всех жителей. Ведь ремонт и восстановление повреждённого имущества требуют времени и средств, которые могли бы быть направлены на благоустройство парков и других общественных пространств», — ранее отметили в МАУК «Городские парки».
хулиганство
вандализм
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Комментарии (13)

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Как гость
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Жучка
вчера, 19:56
Заставить их так отработать, чтобы руки ноги не поднимались для безделья.
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Эксперт
вчера, 19:15
Может виновные не пришли потому что они погибли или на больничном?
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Карга
вчера, 18:09
Безнаказанность порождает преступность! От безделья и сытости просто тупеют....
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гость
вчера, 18:02
раньше спортивные секции были бесплатными
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аналитик
вчера, 18:38
Раньше госудаство содержало тренеров . а сейчас денег нет они все у алигархов
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Эксперт
вчера, 19:16
Раньше госудаство содержало тренеров . а сейчас денег нет они все у алигархов Не у олигархов а за границей.
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омсквич
вчера, 18:01
А можно ли обнародовать сумму торгов. А то бывает как сумма за стальную или бетонную, а по факту картонная...
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сварной
вчера, 17:58
В СССР из металла бы сварили, миллиметров так 10. Тогда страна могла себе это позволить.
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Житель
вчера, 17:40
Делать умно надо ,а не из гавна и палок
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парторг
вчера, 17:37
Раньше были "окна" позора. "Они отравляют нам жизнь" Вывешивали фото алкашей,попавших в вытрезвитель.
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Иваныч
вчера, 17:32
А раньше были доски позора, героев нужно знать в лицо.
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Лиза
вчера, 17:25
Надеюсь, что полиция приложит все усилия и этих вандалов найдут и накажут.
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