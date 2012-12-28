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Воззвать к совести не получилось: в Ельце решили обнародовать видео с разбившими тумбу хулиганами
Происшествия
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вчера, 16:40
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Воззвать к совести не получилось: в Ельце решили обнародовать видео с разбившими тумбу хулиганами
С 3 марта их ждали с повинной, но никто не пришёл.
Поэтому сегодня МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» и МАУК «Городские парки» решили поделиться с GOROD48 видео с разбившими тумбу хулиганами. Видео происшествия и заявление также будет передано в полицию.
Напомним, тумба в сквере им. А.С. Пушкина была повреждена в ночь с воскресенья на понедельник. На записях камер видно, как 3 марта около 00:20 мимо тумбы проходят двое парней (на вид совершеннолетних), и один из них сбоку дважды наносит удары по конструкции кулаком, после чего на месте удара осталась дыра.
«Такие поступки не только портят облик города, но и создают неудобства для всех жителей. Ведь ремонт и восстановление повреждённого имущества требуют времени и средств, которые могли бы быть направлены на благоустройство парков и других общественных пространств», — ранее отметили в МАУК «Городские парки».
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