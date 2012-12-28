Общество
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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: погибший близнец, маршруты без автобусов и продление каникул
Сегодня, 9 января, стало известно о гибели 15-летнего подростка, липчане пожаловались на долгое ожидание автобусов, и школьникам Ельца и Грязей продлили каникулы.
Мальчики учились в школе-интернате, и приехали на каникулы к матери. 6 января они играли и слушали музыку, один из братьев вышел из комнаты, а когда вернулся, увидел близнеца без сознания. Врачи скорой успели только констатировать смерть мальчика. Предположительно, он надышался газом из баллончика для заправки зажигалок.
СК начал доследственную проверку произошедшего. Из комнаты братьев изъят баллончик.
Семья близнецов считалась неблагополучной. В ней было четверо детей.
«Мне не нравится как начался 2025-тый». — написал Камикадзе.
В тот же день в поезде «Москва — Симферополь», когда состав находился в Ростове-на-Дону, умер 46-летний житель Липецка. Он подавился пищей и задохнулся.
«Жизнь человеческая, ходим по краю, не зная чего тебя ждёт завтра, соболезнование родным и близким». — заметил Александр Н.
А ночью 8 января во время пожара в жилом доме погибли 75-летний мужчина и 77-летняя женщина.
Сегодня утром липчане около часа ждали автобусы маршрутов № 323 и 324.
Руководитель АО работников «НП Автотранс ВОА», обслуживающего 323-й маршрут, Иван Семенихин заверил, что на линию вышли 11 из 12 автобусов, поэтому долгого ожидания не могло быть.
А предприниматель Виталий Игнатов, обслуживающий 324-й маршрут, признал, что на линию вышли только семь из 12 автобусов. Половина из невышедших автобусов сломаалсь, Другая половина осталась на стоянке из-за отсутствия водителей.
Новости о плохой работе общественного транспорта набрали в общей сложности около ста комментариев.
«Почему липчане должны страдать из-за нерадивого перевозчика? Старые автобусы — его проблема, пьяные водители — его проблема, кстати, все пассажиры давно и безрезультатно жалуются на неадекватность водителей. Только стоимость проезда повышать горазды, а улучшить качество перевозок не могут. Лишать лицензии». — не понял Ветеран.
«Хоть постыдился бы писать, что автобусы не вышли на маршрут из-за бухающих водителей, уж придумал бы, что заболели». — предложил Шурик.
«Ну что, ждём очередного повышения цены за проезд. Повод отличный — Мерседесы низкополные коротят, водители на 100 тр не идут на работу — бухают, а те кто получил права Д с габаритами не справляются!» — посмеялся Ой не могу!
«Порядок с автобусами наведут, когда мэр опоздает на работу из-за этих автобусов! Липчане, на какой маршруте автобуса ездит на работу мэр нашего города?» — спросил комментатор. Мы ему сразу можем ответить, что за мэром закреплен служебный автомобиль, поэтому общественным транспортом пользоваться ему нет нужды.
«Если прочитать все новости за сегодня, то город можно смело переименовать в Тупик нечистой силы», — заметил Добрый дядя.
Школьникам Ельца и Грязей продлили каникулы. По одной из версий, это произошло из-за того, что взрослые не успели доработать новый электронный «Дневник Липецкой области».
В Липецке наладку приложения не посчитали уважительной причиной и каникулы продлять не стали.
Однако в областном управлении образования и науки GOROD48 рассказали, что время окончания каникул определяет каждое учебное заведение самостоятельно исходя из своих учебных планов. Продление каникул в Ельце и Грязях никак не связано с настройкой нового электронного дневника.
Между тем, у скачавших новое приложение, возникло много вопросов: где искать домашнее задание на завтра, как добавить в дневник второго ребёнка, куда пропали итоговые отметки за предыдущие две четверти. В управлении образования и науки непонятливым рекомендовали обратиться в техподдержку дневника. Журналист GOROD48 попытался в нее дозвониться, после 20 минут ожидания ответа прекратил попытку.
И эта тема нашла широкий отклик у читателей GOROD48.
«Безалаберное отношение руководства города к детям и родителям. Почему переход на новый дневник стал неожиданностью даже для учителей? Почему нельзя было планомерно перейти на новую версию с начала учебного года, обучить педагогов, предупредить родителей? Детей оставили без горячего питания на 7-8 уроков на неопределенный период времени. Где хваленое планирование?» — возмутился Лип48.
«При введении нового программного обеспечения сначала проводятся тесты, а потом запускают в продуктив. К сожалению об этом администрация не знает». — считате Житель.
«Искренне не понимаю, зачем вводить новый эл журнал в середине учебного года. Обещали продублировать оценки из старого автоматически, но пока такого не увидели. Не удивлюсь, если заставят заполнять заново», — возмутился Педагог.
«Почему никакой реакции на замечания родителей? Откуда самоуправство? Вы оказываете образовательные услуги! Почему нет ориентации на заказчика услуг? Что за социальные эксперименты над детьми? Вы уже просто не знаете, как усложнить и без того сложный образовательный процесс?» — добавил комментатор.
«Безобразие полнейшее! И это так и спустится на тормозах? Детей в школах не кормят, только многодетных, остальным бутерброд и чай. Это нормально? Оценки исчезли, доп.материалы по ссылкам от учителей исчезли. кто за это ответит? Что за беспредел?» — недоволен гость.
«Доверили бы эту систему сделать школьникам, они лучше справились бы», — предложил zzloyzz.
«Такое ощущение что школьники и делали это приложение», — ответил ему Петросян.
Завтра в Липецке ожидается от +3 до +5 градусов. И в ближайшее время похолодания не предвидится. Синоптики рассказали, что в ночь на 11 января столбики термометров могут подняться до +1 градуса. Среднесуточные температуры воздуха держатся на 7-10 градусов выше нормы. Не удивительно, что у сирени и вербы начали набухать почки. Расцвели анютины глазки и взошел лук.
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