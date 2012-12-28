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НЛМК Live
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39 минут назад
Высокую компетентность экологической лаборатории НЛМК подтвердила Росаккредитация
Экологическая лаборатория НЛМК в очередной раз подтвердила соответствие всем критериям Федеральной службы по аккредитации. Эксперты высоко оценили уровень технического оснащения, компетентность сотрудников и систему менеджмента качества лаборатории.
Ежегодно экологическая лаборатория комбината проводит свыше 50 тысяч анализов. Она измеряет содержание более 80 веществ в пробах воздуха, воды и почвы на территории предприятия и в границах санитарно-защитной зоны комбината. Полученные данные направляют в природоохранные органы и размещают на официальном сайте компании. На основе результатов измерений компания разрабатывает и реализует природоохранные проекты.