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1057
сегодня, 10:29
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Не заплатил таксисту, оставил телефон в залог, а потом заявил о грабеже: пассажир оштрафован за ложный донос

Попытка сэкономить 2000 рублей обошлась в 120 000 рублей.

24-летний житель Липецкой области оштрафован на 120 000 рублей за ложный донос на таксиста.

Об этой истории мы рассказывали. В декабре прошлого года 24-летний житель одного из округов области поехал на работу в Липецк на такси. Но поездку, стоимостью почти в две тысячи рублей, он не оплатил под предлогом сбоя в работе мобильного приложения. Сначала молодой мужчина попросил водителя подождать, изображая, что по телефону просит коллег принести наличные, а потом и вовсе попытался убежать.

Таксиcт догнал пассажира и потребовал заплатить за проезд. Тогда мужчина отдал ему свой мобильный телефон в качестве залога, пообещав забрать его позже при оплате поездке. А вечером обратился в полицию с заявлением о грабеже — якобы таксист насильно отнял у него телефон.

Полицейские проверили заявление и правда вскрылась.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, пассажир такси выслушал приговор по части второй статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».
ложный донос
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Шапито банк
сегодня, 14:01
У деревенщины не прокатило)))
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Сварщик.
сегодня, 11:09
Сначала деньги только патом поехали.а не в конце поездки расплачиватся как в общественном транспорте. Нет денег или пешком.всё надёжно и честно . А так на угад везти в наше время не стоит. Вон што получилась АФЁРА.
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Липчанин
сегодня, 11:28
Вы шутите? Или у Вас реально "правильнописание" хромает?
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Александр
сегодня, 11:07
сэкономил -118000 рублей, гениальный план.
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Соседка
сегодня, 10:57
Мутная история...
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Кулиш
сегодня, 10:53
Какой ушлый колхозник !
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