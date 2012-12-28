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Не заплатил таксисту, оставил телефон в залог, а потом заявил о грабеже: пассажир оштрафован за ложный донос
Происшествия
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сегодня, 10:29
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Не заплатил таксисту, оставил телефон в залог, а потом заявил о грабеже: пассажир оштрафован за ложный донос
Попытка сэкономить 2000 рублей обошлась в 120 000 рублей.
Об этой истории мы рассказывали. В декабре прошлого года 24-летний житель одного из округов области поехал на работу в Липецк на такси. Но поездку, стоимостью почти в две тысячи рублей, он не оплатил под предлогом сбоя в работе мобильного приложения. Сначала молодой мужчина попросил водителя подождать, изображая, что по телефону просит коллег принести наличные, а потом и вовсе попытался убежать.
Таксиcт догнал пассажира и потребовал заплатить за проезд. Тогда мужчина отдал ему свой мобильный телефон в качестве залога, пообещав забрать его позже при оплате поездке. А вечером обратился в полицию с заявлением о грабеже — якобы таксист насильно отнял у него телефон.
Полицейские проверили заявление и правда вскрылась.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, пассажир такси выслушал приговор по части второй статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».
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