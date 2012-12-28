В Липецкой области туман и до +6

Осадки ненадолго прекратятся, тепло сохранится — погода соответствует первой декаде ноября.

10 января атмосферное давление в регионе вырастет, слабые осадки прогнозируются лишь местами. 11 и 12 января территория региона окажется в теплом секторе атлантического циклона, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 января — 2-3 градуса тепла, что на 9-10 градусов выше нормы, 12 января — около нуля градусов, что на 7 градусов выше нормы. Среднесуточная температура соответствует первой декаде ноябряПо прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области облачно, днем — с прояснениями, без существенных осадков, местами ожидается туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +1 до +6.В Липецке облачно, днем с прояснениями, без существенных осадков. Температура — ночью от 0 до +2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.День 10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году — 33 градуса мороза.