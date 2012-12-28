Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Житель Липецка погиб в поезде «Симферополь — Москва»
Происшествия
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
Ехавшая в Липецкую область к внучке бабушка потерялась и нашлась в соседнем регионе
Происшествия
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
В Липецке водитель таранил опору уличного светильника
Происшествия
Пьяный пассажир угнал у таксиста автомобиль
Происшествия
«Стояла на остановке Доватора около 50 минут в ожидание 323-го автобуса...»
Общество
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
«Хендай» перевернулся на тамбовской трассе
Происшествия
Читать все
«Стояла на остановке Доватора около 50 минут в ожидание 323-го автобуса...»
Общество
Дозвониться в службу поддержки «Электронной школы» сложно
Общество
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
54-летний липчанин перевёл мошенникам 1,8 миллиона рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший близнец, маршруты без автобусов и продление каникул
Общество
Пожилые супруги могли погибнуть из-за сигареты
Происшествия
Вторая потеря «Металлурга»
Спорт
Липецкие дети проглотили за каникулы игрушку, стальной шарик, монету и батарейку
Здоровье
Ночью два пенсионера погибли во время пожара
Происшествия
В Липецкой области туман и до +6
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
738
вчера, 17:00

В Липецкой области туман и до +6

Осадки ненадолго прекратятся, тепло сохранится — погода соответствует первой декаде ноября.

10 января атмосферное давление в регионе вырастет, слабые осадки прогнозируются лишь местами. 11 и 12 января территория региона окажется в теплом секторе атлантического циклона, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 января — 2-3 градуса тепла, что на 9-10 градусов выше нормы, 12 января — около нуля градусов, что на 7 градусов выше нормы. Среднесуточная температура соответствует первой декаде ноября

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области облачно, днем — с прояснениями, без существенных осадков, местами ожидается туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +1 до +6. 

В Липецке облачно, днем с прояснениями, без существенных осадков. Температура — ночью от 0 до +2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.

День 10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году — 33 градуса мороза. 
оттепель
туман
7
1
0
6
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru