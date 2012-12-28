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Происшествия
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сегодня, 12:36
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Голод не тётка: 25-летний мужчина украл несколько бургеров из киоска быстрого питания
Но неподалёку от киоска воришка был задержан полицейскими.
«19 августа в час ночи в селе Красное, выдавив окно выдачи товара, подозреваемый проник в киоск быстрого питания, откуда украл несколько бургеров на сумму 1270 рублей. Затем он вышел через дверь из киоска, но неподалеку от места преступления был задержан сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Ущерб мужчина возместил. Но ему всё равно грозит судимость и срок до пяти лет.
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