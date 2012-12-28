Голод не тётка: 25-летний мужчина украл несколько бургеров из киоска быстрого питания

Но неподалёку от киоска воришка был задержан полицейскими.

В отношении 25-летнего жителя Краснинского округа возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража»: среди ночи он попался на краже бургеров из киоска быстрого питания.«19 августа в час ночи в селе Красное, выдавив окно выдачи товара, подозреваемый проник в киоск быстрого питания, откуда украл несколько бургеров на сумму 1270 рублей. Затем он вышел через дверь из киоска, но неподалеку от места преступления был задержан сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Ущерб мужчина возместил. Но ему всё равно грозит судимость и срок до пяти лет.