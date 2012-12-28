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сегодня, 12:36
8

Голод не тётка: 25-летний мужчина украл несколько бургеров из киоска быстрого питания

Но неподалёку от киоска воришка был задержан полицейскими.

В отношении 25-летнего жителя Краснинского округа возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража»: среди ночи он попался на краже бургеров из киоска быстрого питания.

«19 августа в час ночи в селе Красное, выдавив окно выдачи товара, подозреваемый проник в киоск быстрого питания, откуда украл несколько бургеров на сумму 1270 рублей. Затем он вышел через дверь из киоска, но неподалеку от места преступления был задержан сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Ущерб мужчина возместил. Но ему всё равно грозит судимость и срок до пяти лет.
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
житель
33 минуты назад
Мог бы в Пятерочке попросить буханку хлеба.
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Дед
46 минут назад
Мы сейчас про покушать , а не про поработать
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Дед Мазай
сегодня, 13:56
Вот новые реалии капитализма, никто не посмотрел другую сторону происходящего, может он мошенникам все отдал и денег на поесть нету , мы же не знаем что его на это толкнуло , жаль что больше нет советского народа...
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Захарова
сегодня, 13:55
А если бы миллионы стырил, дали год условки!
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Соседка
сегодня, 13:37
Ночной дожор до добра не доведет!
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Надо же
сегодня, 13:33
Вскрыл ларёк и поел. А поработать чтобы на еду деньги заработать, не судьба была? Хотя бы курьером или грузчиком? Или каши бы себе дома сварил.
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житель
35 минут назад
Чтобы устроиться на работу надо пройти медосмотр. А он у нас бесплатный? Думаю сумма приличная.
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Дед
сегодня, 12:47
Ну если он голодный , пусть бы он ел , за что сажать то ? За пирожок ? Не стыдно ? Накормите и отпустите человека !
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