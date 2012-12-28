Вчерашние девятиклассники сдают предметы по выбору

Сегодня работают три пункта проведения экзаменов.

Дополнительный период ОГЭ продолжается — он проходит с 3 по 25 сентября. 10 сентября сдают предметы по выбору.«Самый популярный предмет сегодня – география. 29 девятиклассников напишут ОГЭ по этому предмету. Историю и физику сдают по одному человеку. Для сдачи ОГЭ организовано три пункта проведения экзаменов. Результаты станут известны не позднее 17 сентября», – сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области.Продолжительность экзаменов по физике и истории – 3 часа, по географии – 2 часа 30 минут. По физике и географии допускается использование непрограммируемого калькулятора. На экзамене по физике можно воспользоваться лабораторным оборудованием для выполнения экспериментальной части. Также можно взять с собой обычную линейку без справочных материалов.