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Общество
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сегодня, 13:05
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Вчерашние девятиклассники сдают предметы по выбору
Сегодня работают три пункта проведения экзаменов.
«Самый популярный предмет сегодня – география. 29 девятиклассников напишут ОГЭ по этому предмету. Историю и физику сдают по одному человеку. Для сдачи ОГЭ организовано три пункта проведения экзаменов. Результаты станут известны не позднее 17 сентября», – сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области.
Продолжительность экзаменов по физике и истории – 3 часа, по географии – 2 часа 30 минут. По физике и географии допускается использование непрограммируемого калькулятора. На экзамене по физике можно воспользоваться лабораторным оборудованием для выполнения экспериментальной части. Также можно взять с собой обычную линейку без справочных материалов.
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