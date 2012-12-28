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3566
сегодня, 09:49
31

В Ельце и в Грязях продлили каникулы

В Грязях это объясняют переходом на новое приложение электронного дневника.

В школах Ельца и Грязей зимние каникулы продлены до 13 января.

«Школьники еще могут поспать, выйдут на учебу они только 13 января», — сообщил глава Ельца Евгений Боровских.

В отделе образования администрации Грязинского района продление каникул объяснили наладкой нового электронного дневника «Дневник Липецкой области».

Это мобильное приложение заработает 9 января, родителям школьников разослали ссылки для его скачивания, но возникли проблемы, устранение которых требует времени. 

Липецкие школьники сегодня вышли на учёбу. В тоже время их родителей предупредили: «Пока есть небольшие неполадки, но их должны скоро устранить. Если у вас в школе учатся несколько детей, проверьте всех ли вы видите в личном кабинете электронного журнала. Также вносить денежные средства на питание пока не следует. Процедура интеграции еще не завершена».
школа
канинкулы
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Комментарии (31)

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Как гость
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Сначала новые
Странно
37 минут назад
У нас в школе ведётся и электронный дневник и дневник школьника обычный. А у педагогов есть журнал, куда они заносят оценки и выставляют потом. Могут и через 2 недели выставить. Некоторые учителя сразу выставляют оценки в электронном дневнике, но не все. И что конец света случился. Конечно летом переходить надо. Когда оценки выставлены. 3 месяца впереди, но не судьба.
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Зачем?!
48 минут назад
Старый журнал уничтожили. Нет оценок, тем, домашних заданий. Учителям надо все заполнять заново. Это месяц работы. Вопрос- зачем!
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Алькаш
58 минут назад
Зачем?
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Филина Р.И.
сегодня, 14:36
В Данкове на каникулы отправили в серединке декабря.учёбы настоящей еще не было, все каки- то конкурсы и экскурсии.Да еще в школах ремонты делают.Что ж так грустно- то.Начальники ничего не замечают.
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Вопрос
сегодня, 14:18
А что у мэра есть полномочия отменять занятия в школах? Мэр должен заниматься городским хозяйством, но никак образованием детей, прокуратура, а что вы скажите по этому поводу? По моему здесь налицо самоуправство!
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Гость
сегодня, 14:06
Одним продлили, а другим нет, Дискриминация.
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Гостья1
сегодня, 13:49
Нас долго палочки писать учили в школе -выросли учёные,профессора и космонавты,рабочие ,страну поднявшие из послевоенных руин! Роботы и компьютеры должны облегчать жизнь человека ,а не нагружать дополнительными обязанностями,которые должны выполнять работники ведомств.
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Гостья1
сегодня, 13:39
В кармане надо не сотавый иметь жителям,а компьютер со всем программным обеспечением,по всем отраслям. У каждого ведомства свои разработки и постановления-а нас за Роботов приняли?, способными все преобразования моментально усваивать и незамедлительно применять???Кругом автоответчики-приходите на прием...по записи.Одним облегчение-а жителям беготня по инстанциям .
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Самохины
сегодня, 13:35
Нам надо чтобы дети ходили в школу, учились.Денег на репетиторов нет.Эти эектронные дневники не нужны.
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Нина Петровна
сегодня, 13:31
Преподавание ,как говорится, желает быть лучше ,качественнее. Почему такое безобразие в школах? Про какие электронные дневники речь? Не все учителя владеют Интернетом,мобильным телефоном. Это не секрет. Постоянно срываются уроки,куда только не ведут детей, в кинотеатры,на встречи с важными лицами, доски памяти открывают.Уроки некогда проводить. Не учатся с середины Декабря,зачем скрывать? Давайте работать!
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