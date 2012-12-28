В Ельце и в Грязях продлили каникулы

В Грязях это объясняют переходом на новое приложение электронного дневника.

В школах Ельца и Грязей зимние каникулы продлены до 13 января.«Школьники еще могут поспать, выйдут на учебу они только 13 января», — сообщил глава Ельца Евгений Боровских.В отделе образования администрации Грязинского района продление каникул объяснили наладкой нового электронного дневника «Дневник Липецкой области».Это мобильное приложение заработает 9 января, родителям школьников разослали ссылки для его скачивания, но возникли проблемы, устранение которых требует времени.Липецкие школьники сегодня вышли на учёбу. В тоже время их родителей предупредили: «Пока есть небольшие неполадки, но их должны скоро устранить. Если у вас в школе учатся несколько детей, проверьте всех ли вы видите в личном кабинете электронного журнала. Также вносить денежные средства на питание пока не следует. Процедура интеграции еще не завершена».