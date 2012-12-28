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Происшествия
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15 минут назад
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По предварительным данным двух беглых уголовников задержали в Тамбовской области
Об этом сообщил губернатор Липецкой области
«По оперативной информации двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников».
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