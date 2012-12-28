Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Неделя 48
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35 минут назад
Поменяйте, доктор, мне рецепт опять — не хочу реальность вашу принимать
Итоги недели
Монумент у епархии стал четвертым, которые в честь святых РПЦ установлены в Липецке стараниями меценатов (на постаменте у епархии можно увидеть их имена). На вопрос GOROD48 о том, последний ли они устанавливают памятник, меценаты ответили уклончиво. Точно известно одно: к 80-летию Победы они собираются открыть у памятника Николаю Угоднику в Молодежном парке часовню. Без нее святой, по словам архитектора Владимира Дмитриева, выглядит в парке инородным телом. Чтобы уйти от такого впечатления, его и подопрет часовня.
Когда у нас жара и лето,
пингвины замерзают где-то
Во вторник в регион вернулась аномальная жара. Средняя температура воздуха подскочила выше нормы на 7 градусов.
«Жарко, как в Мали!», — сказал GOROD48 студент из Сенегала, подрабатывающий на каникулах в «Зеленхозе».
Вопреки православной традиции не купаться в открытой воде после 2 августа, липчане заполонили пляжи и пруды. Что, конечно же, привело к новым трагическими случаям. На этой неделе утонули еще четверо. Во вторник из пруда деревни Чибисовка Елецкого района достали тело 66-летнего мужчины. Причем всего в 10 метрах от места гибели мужчины установлен знак «Купание запрещено». А сам пенсионер, по данным спасателей, был пьян. В среду «Еще один человек утонул в Липецкой области»: тело 54-летнего мужчины достали из пруда в селе Дубовое Чаплыгинского района. В четверг из пруда деревни Николаевка Добровского района спасатели подняли тело 33-летнего мужчины. Он утонул ночью, когда купался в пруду вместе с женой. В пятницу из реки Дон в Данкове водолазы достали 68-летнего местного жителя. С начала купального сезона он стал 33-м погибшим в водоемах области.
В начале этой недели можно было наблюдать «Суперлуние над Липецком». В суперлуние спутник Земли выглядит на 14% больше и примерно на 30% ярче по сравнению с обычным полнолунием.
Медики считают, что в полнолуние у людей с тонкой душевной организацией нарушается покой. Возможно, это случилось сразу у двух водителей утром в понедельник на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского. Водитель 359-й маршрутки не успел рассчитаться с пассажирами и заехал за стоп-полосу на красный сигнал светофора. Испугавшись штрафа, он стал сдавать назад, и автобус накатился на «Ленд Ровер». Его водитель, капитан ФСИН, схлестнулся с водителем автобуса на глазах многочисленных очевидцев.
Никаких объяснений своим действиям капитан ФСИН представителям перевозчика не дал. Сказал только, что он никого не бил, что водитель сам ударился об руль. «После стычки с капитаном ФСИН водителю маршрутки диагностировали контузию глаза». Он снял побои и написал заявление о привлечении офицера к уголовной ответственности.
Пресс-служба регионального управления ФСИН сообщила о начатой служебной проверке по факту участия своего сотрудника в ДТП. Свою собственную проверку инцидента проводит и полиция.
— Ниче себе, граждан бьёт, представляю что он делает на работе, — написал Иваныч калач.
— УФСИН знаменит на весь Липецк, то Орлова, то Чейкин, теперь этот прославился со своей тачкой, — добавила Лама.
— Откуда у капитана внутренней службы деньги на Ленд Ровер? — спросил Критик.
— На взятках и запрещенке можно и на Мерседес заработать, — ответил ему Сосед.
— Вот они, диванные эксперты, водитель автобуса виноват, а ремонт машины не дешевый. Вот и сорвался капитан. Некоторые водители данных автобусов не смотрят порой в зеркала и выезжают не убедившись, что им уступают дорогу, наперерез попутному транспорту и в итоге ДТП, — вступился за человека в форме Гость.
Людей хороших не испортят
ни власть, ни деньги, ни почёт.
Поскольку у людей хороших
их не бывает никогда
«Октябрь» сменит вывеску: здание передается ансамблю «Казаки России». Бывший кинотеатр и Дворец молодежи, на обновление которого потратили без малого миллиард, станет театром танца. Об этом заявил губернатор Игорь Артамонов. А ведь в начале реконструкции бывшего ККЗ «Октябрь» правительство области говорило о том, что здание будет многофункциональным концертным залом.
Передача огромного здания в ведение одного художественного коллектива вызвала неоднозначную реакцию читателей GOROD48.
— Казаки России — это мировой бренд, теперь хоть на концерт есть куда сходить, — восхитился Давно пора.
— А где тогда будет Дворец молодежи? Получается, молодежь для творческого развития и досуга недостойна иметь такое здание в таком шоколадном месте? – спросил Гость.
— Вопрос: а расходы по содержанию здания тоже казаки будут нести, или городу на баланс лягут? — резонно спросил Шкраб.
Еще о деньгах. «Мэрия Липецка ввела собственную доплату подписавшим контракт с Минобороны — 200 тысяч рублей». Выплата вводится задним числом — для тех, кто подписал контракт с Минобороны с 1 августа. До конца года на это зарезервированы 100 миллионов рублей. Этих средств хватит на 500 выплат (по словам и.о. начальника управления внутренней политики мэрии, в августе контракты с Минобороны подписали уже более 60 жителей Липецка).
Таким образом, с учетом этой 200-тысячной единовременной выплаты контрактник из Липецка, заключивший договор с Минобороны с августа, получит 1,2 миллиона рублей (в эту сумму входят 400 000 рублей единовременной президентской выплаты и 600 000 рублей от правительства области).
Депутаты проголосовали еще и за увеличение на четыре миллиона рублей резервного фонда главы Липецка для непредвиденных расходов, в том числе для оказания материальной помощи семьям погибших в СВО. Но и это еще не все. Липчан-участников СВО и членов их семей мэрия предложила освободить от уплаты земельного налога. Изменение также вводится задним числом — с января 2023 года.
Еще на профильной комиссии горсовета распределили два миллиарда рублей. «На ремонт зоопарка потратят 1,6 миллиона рублей, а на обустройство спортзоны Зеленого острова — 468 миллионов». Председатель комиссии Андрей Выжанов задался рядом вопросов в отношении большой суммы, выделенной на Зеленый остров. Есть ли проект создания там спортивной зоны? Хватит ли подрядчику времени освоить их к концу года? Какая работа там уже сделана? Но ответить на них было некому — на заседание комиссии не пришли сотрудники мэрии, причастные к этому проекту.
— 96 миллионов на благоустройство трех школ и обустройство в них трех стадионов, а на установку урн и скамеек и благоустройство спортивной зоны острова — 468 миллионов. Там что, будут построены олимпийские объекты? — удивился Сергей.
А еще «На площади Победы срывают газон». Так в мэрии начали готовиться к 80-летию победы. Старый газон решили заменить на новый рулонный, чтобы избавиться от сорняков.
— Надо машину поменять на следующий неделе. А то пепельница уже почти полна, — съязвил Вася.
— Не забудьте бордюры поменять летние на зимние. Весной наоборот. А то какой юбилей без новых бордюров, — поддержал его Александр.
Хотя нам всё по барабану
но дело, кажется, труба!
В горсовете предложили радикальное решение проблемы сокращения долгов перед энергетиками: «Отключить должникам горячую воду, пока не расплатятся!»
— Вы её сначала включите, чтобы отключать )) — бросил ответную реплику Михаил.
— Лучше отключить ресурсоснабжающим компаниям получение денег, пока не начнут работать, — высказал предложение со стороны потребителей Александр.
Тем временем энергетики продолжаю перекапывать Липецк. 21 августа «Квадра» перекрыла улицу Меркулова на перекрестке с проспектом 60-летия СССР и начала рыть канаву под замену теплотрассы. В связи с этим мэрия изменила схемы движения автобусов по девяти маршрутам. А на другом перекрестке, улиц 8 Марта и Горького, меняет участок магистрального трубопровода МУП «Липецктеплосеть» — он принадлежат муниципалитету, но его по договору аренды эксплуатирует «Квадра». Этот участок сети как раз стал одним из слабых звеньев в январе, когда из-за череды порывов труб 50 тысяч горожан остались без тепла. В итоге раскопкой уничтожен участок новой дороги на улице Горького, благоустроенной летом 2023 года. По этой же причине «Двор на Советской стал автострадой» — транспортный поток хлынул через жилой массив в обход раскопки на Горького.
— Липецк — город раскопок! Альтернативных маршрутов нет. Перекопано всё вплоть до мостов. Выдайте всем тогда по вертолёту! — воскликнул не эксперт.
Новая реальность — воздушные тревоги — заставили власть спуститься в подвалы. Состояние даже условно пригодных к временным укрытиям помещений под первым этажом многоэтажек часто не выдерживает никакой критики. «Стараемся в него без особой нужды не спускаться», — сказала СМИ жительница дома № 24/4 по улице 8 Марта Валентина Островерхова.
В четверг департамент ЖКХ мэрии вместе с Госжилинспекцией и представителями «управляшек» проверяли подвалы домов в 13-м микрорайоне, том самом, жители которых в январе после коммунальной аварии на улице Барашева, больше недели оставались без отопления. Кстати, сейчас жители улиц 8 Марта и Горького также сидят без горячей воды из-за ремонта теплосети на углу 8 Марта и Горького.
В Липецке — 2956 многоквартирных домов. По результатам последнего обследования пригодными под временные укрытия признаны подвалы 1501 многоэтажки. Список таких подвальных помещений регулярно актуализируется. В апреле, например, 54 дома были исключены из перечня укрытий, так как через их подвалы протянуты транзитные трубопроводы или из-за низких потолков. При этом в 984 домах из 1501 подвалы признаны пригодными для использования в качестве укрытия без замечаний. В остальных 517 многоэтажках — с замечаниями по санитарно-техническому состоянию. Их в департаменте ЖКХ считают ограничено пригодными к использованию под укрытия.
Руководители проектов
проектами руководят,
а больше ничего не могут
и не пытаются давно
Но и в новых жилых массивах не все хорошо. «Обучают ли будущих водителей думать о других участниках дорожного движения?» — задалась вопросом жительница «Европейского», увидев припаркованные машины на внутриквартальном выезде на улицу Свиридова, которые заблокировали заезд грузовика к «Магниту». «Микрорайон спроектирован отвратительно!» — а это уже в горсовете раскритиковали мэрию за упущения в градостроительной политике в новых районах Липецка.
— При покупке жилья люди видят то, что им предлагают первоначально, а потом там становится все плотнее и плотнее жить. Не развернуться, ни припарковаться. В «Победе» мало места для отдыха людей, — сказал депутат Алексей Харин.
— Если проектировщик их не обсчитает правильно, не покажет, ни обоснует — такой проект планировки не должен быть утвержден, — ответила вице-мэр Светлана Сурмий.
Не должен. Но почему всякий новый микрорайон, прекрасный на бумаге, потом уплотняется? Кто выдает разрешение на строительство, если не ведомство Светланы Сурмий?
Вспомнили в горсовете еще об одной беде — котловане на месте снесенного «Спутника». На этом месте еще в 2016 году собственник земельного участка должен был построить административно-торговый центр. Но дело не заладилось. И с тех пор там яма, уже поросшая деревьями. От площади Победы его прикрывает сплошной забор. На этой неделе депутат Евдокия Бычкова предложила вице-мэру Светлане Сурмий выкупить у собственника земельный участок и разбить на нем сквер. В ответ та только усмехнулась: разве для того мэрия продала этот земельный участок с кинотеатром, чтобы потом его выкупать обратно?
А еще «В Липецкой области продали дворец XVIII века за 32,1 миллиона рублей» при стартовой — в 11,4 миллиона. Госкорпорация «ДОМ.РФ» определилась с покупателем объекта культурного наследия — усадебным комплексом Нечаева-Мальцова в Данковском районе. Им стал предприниматель Александр Богатиков. Условием заключения договора на право собственности было исполнение охранных обязательств на объекты «Парк XVIII-XIX века» и «Пруды XVIII века», соблюдение требований федерального законодательства к содержанию и использованию объектов культурного наследия.
— Вчера там были. Было печально смотреть, как разрушается усадьба. Очень надеюсь, что новый хозяин запустит там проект на подобии «Усадьбы Скорняково». Место отличное и если всё восстановить и наладить инфраструктуру для отдыха, то турпоток будет 100%! — выразил надежды на восстановление объекта культурного наследия Альфред.
— Ну ещё крепостных крестьян ему и жизнь удалась, — съязвила Бабаха.
Ну и ну!
«В Липецке из тела пятилетней девочки вытащили металлический книпсер». По мнению хирургов, ребенок познавал свое тело и случайно засунул в интимное место кусачки. Извлекать их пришлось хирургам.
«Под Липецком полицейские накрыли цех по производству контрафактных сигарет». Объемы продукции на складах в селе Ясная Поляна впечатлил оперативников: они нашли сигарет на 130 миллионов рублей!
«Система видеонаблюдения области закрыта для общего доступа». «В целях безопасности», — так прокомментировали в правительстве области это решение.
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