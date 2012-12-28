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31 минуту назад
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Мэрия Липецка ввела собственную доплату подписавшим контракт с Минобороны — 200 тысяч рублей

До конца года на это зарезервированы 100 миллионов рублей.

Совершенно неожиданно началось сегодняшнее заседание комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности даже для ее членов. Мэрия без согласования с прокуратурой и Счетной палатой Липецка внесла на рассмотрение депутатов вопрос о новой мере социальной поддержке горожан, подписавших контракт с Минобороны, — единовременной выплате 200 тысяч рублей из муниципального бюджета.

— Позже мы разработаем порядок осуществления такой выплаты, — сказал членам депутатской комиссии и.о. начальника управления внутренней политики администрации Липецка Виктор Якимец.

— Это не прямые полномочия муниципалитета, но такое право у нас есть, — заявила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.

Выплата вводится задним числом — для тех горожан, кто подписал контракт с Минобороны с 1 августа. На выплату управление финансов мэрии зарезервировало в городском бюджете до конца года 100 миллионов рублей. Этих средств хватит на 500 выплат (по словам Виктора Якимца, в августе контракты с Минобороны подписали уже более 60 жителей Липецка).

Таким образом, с учетом этой 200-тысячной единовременной выплаты контрактник из Липецка, заключивший договор с Минобороны с августа, получит 1,2 миллиона рублей (в эту сумму входят 400 000 рублей единовременной президентской выплаты и 600 000 рублей выплаты от субъекта, правительства области).

На этой же бюджетной комиссии депутаты проголосовали еще и за увеличение на четыре миллиона рублей резервного фонда главы Липецка для непредвиденных расходов, в том числе для оказания материальной помощи семьям погибших в СВО.

Но и это еще не все. Липчан-участников СВО и членов их семей мэрия предложила освободить от уплаты земельного налога. Изменение также вводится задним числом — с января 2023 года. Сумма средств, выпадающих таким образом из городского бюджета, составит 1 млн рублей.

На следующей неделе все эти законопроекты о мерах социальной поддержки участников СВО рассмотрит сессия Липецкого горсовета.
СВО
льготы
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Патриот
7 минут назад
Давно пора!
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Николай
9 минут назад
При средней заработной плате по области 63 881 руб. единовременная выплата за подписание контракта 1,2 млн. руб? Не слишком ли это много? П.С. Хотел сказать грубее, но не пропустят комментарий..
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Буду
11 минут назад
Ждать мильон!
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универсальный солдат
22 минуты назад
Слишком мало. Добавьте ещё
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