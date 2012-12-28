Мэрия Липецка ввела собственную доплату подписавшим контракт с Минобороны — 200 тысяч рублей

До конца года на это зарезервированы 100 миллионов рублей.

Совершенно неожиданно началось сегодняшнее заседание комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности даже для ее членов. Мэрия без согласования с прокуратурой и Счетной палатой Липецка внесла на рассмотрение депутатов вопрос о новой мере социальной поддержке горожан, подписавших контракт с Минобороны, — единовременной выплате 200 тысяч рублей из муниципального бюджета.— Позже мы разработаем порядок осуществления такой выплаты, — сказал членам депутатской комиссии и.о. начальника управления внутренней политики администрации Липецка Виктор Якимец.— Это не прямые полномочия муниципалитета, но такое право у нас есть, — заявила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.Выплата вводится задним числом — для тех горожан, кто подписал контракт с Минобороны с 1 августа. На выплату управление финансов мэрии зарезервировало в городском бюджете до конца года 100 миллионов рублей. Этих средств хватит на 500 выплат (по словам Виктора Якимца, в августе контракты с Минобороны подписали уже более 60 жителей Липецка).Таким образом, с учетом этой 200-тысячной единовременной выплаты контрактник из Липецка, заключивший договор с Минобороны с августа, получит 1,2 миллиона рублей (в эту сумму входят 400 000 рублей единовременной президентской выплаты и 600 000 рублей выплаты от субъекта, правительства области).На этой же бюджетной комиссии депутаты проголосовали еще и за увеличение на четыре миллиона рублей резервного фонда главы Липецка для непредвиденных расходов, в том числе для оказания материальной помощи семьям погибших в СВО.Но и это еще не все. Липчан-участников СВО и членов их семей мэрия предложила освободить от уплаты земельного налога. Изменение также вводится задним числом — с января 2023 года. Сумма средств, выпадающих таким образом из городского бюджета, составит 1 млн рублей.На следующей неделе все эти законопроекты о мерах социальной поддержки участников СВО рассмотрит сессия Липецкого горсовета.