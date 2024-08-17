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10 минут назад

Суперлуние над Липецком

Сегодня можно наблюдать нечастое астрономическое явление: совпадение суперлуния и т.н. «Голубой Луны». 

Как объясняют «Известия», суперлуние 19 августа, т.е. момент, когда спутник находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей и кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках его орбиты, называется «Осетровой Луной». Такое название дано суперлунию в США, так как индейские племена, именно в это время года ловили осетров в Великих озерах и других крупных водоемах.

Название же «Голубая Луна» никак не связано с цветом спутника и происходит от англоязычного выражения Once in a Blue Moon («однажды под голубой Луной», что значит редкое событие). Существует два типа голубых лун: сезонные и месячные. «Голубая Луна», которая наступила 19 августа, сезонная.

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При этом сами суперлуния не являются редкостью: они могут возникать три-четыре раза в год. В этом году первое из четырех суперлуний произошло 19 августа в 21:26 мск, следующие — 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Первое суперлуние в этом году совпало с «Осетровой Луной», что происходит довольно редко. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет, хотя в среднем это случается каждые десять лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.

В момент суперлуния спутник Земли действительно кажется намного ярче и больше обычного, однако на самом деле это не так. Существует так называемая лунная иллюзия: Луна кажется больше, когда находится у горизонта, по сравнению с ее размером высоко в небе. Эта иллюзия создается из-за того, что наш мозг искаженно интерпретирует размеры и расстояния на фоне земных объектов.

суперлуние
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