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233
19 минут назад
1

Жарко, как в Мали!

У липчан свои методы компенсации жары. А некоторые ей даже рады.

Сегодня в Липецке около +36. Мы проехали по городу и поговорили с теми, кому приходится работать под палящим солнцем.



Билли приехал в Липецк из Буркина-Фасо. Он учится и подрабатывает — занимается благоустройством города. Температура под 40 градусов для него привычна. Буркиниец работает в закрытой одежде, главное — не обгореть.

Для его товарища из Сенегала сегодняшняя жара — испытание. На родине привычнее +27. Липецкую жару он сравнил с климатом в Мали, Нигером, Гвинее и, как это ни странно во Франции.



Работница «Зеленхоза» Лидия Шишкина поливает цветы и с жарой ее немного примеряет вода. Ее у Лидии в избытке: за день она выливает воду тоннами.



Нина Лаврентьева 20 лет работает асфальтоукладчицей. Раньше за вредность получала надбавку в 12%, сейчас только 4%.

—В такую жару работать невыносимо! Особенно, когда привозят асфальт. Температура асфальта 180 и тут 40!. Поэтому очень много пьем, — говорит Наталья.



А вот продавец кваса Людмила такой жаре только рада. У нее увеличивается количество клиентов. Самой сидеть под зонтиком терпимо.

— Квас любят в жару. Чем жарче, лучше идет торговля. Я думаю, хорошо, когда жара! Жар костей не ломит! — смеется Людмила.



Водолаз-спасатель Андрей Оленин от жары спасается горячим чаем. В конце августа, как правило, работы у спасателей бывает меньше — пляжи начинают пустеть. Но сейчас не тот случай. Людей на пляже много.



У фасадчика Анатолия Ламзина загар уже не хуже южного. А форма одежды — только шорты. Капитальный ремонт в домах приходится делать в любую погоду. Работать рано утром или поздно вечером не получается, жильцы жалуются на шум.

Если верить синоптикам, завтра зной немного спадет, но на улице все рано будет за +30.
жара
работа
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Комментарии (1)

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Сначала новые
я
8 минут назад
С Синегала и то, как на русском разговаривает! А то наши соседи приезжают - ни бум бум...
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