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33 минуты назад

«Микрорайон спроектирован отвратительно!»

Депутаты горсовета раскритиковали мэрию за упущения в градостроительной политике в новых районах Липецка.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета вице-мэр Липецка-председатель профильного департамента мэрии Светлана Сурмий рассказала о том, какие стройки велись и ведутся в городе с начала 2023 года.

По ее словам, с начала прошлого года по 1 июля этого департамент градостроительства и архитекторы выдал 114 разрешений на строительство. В их числе — 27 многоквартирных домов. Наиболее крупными площадками для застройки стали микрорайоны «Европейский», «Университетский», «Взлетный», «Авторский», улицы Механизаторов, Тельмана, Неделина, Усманская, Перова. Если говорить о социалке, то департамент выдал разрешение на строительство нового хирургического корпуса областной детской больницы, поликлиники в «Елецком», частного медцентра на улице Катукова, школ в «Звездном» и в «Елецком», ФОКе в 34 микрорайоне и Сселках, яхт-клуба. В Липецке также строят девять объектов торговли и питания, 18 автосервисов и автостоянок, 10 дорог в новых микрорайонах. В это же время в эксплуатацию введено 77 объектов капстроительства различного назначения, в том числе 17 многоквартирных домов, даны разрешения на возведение 258 частных жилых домов, 73 садовых домика признаны жилыми.

Однако депутаты раскритиковали мэрию за упущения в градостроительной политике в новых районах Липецка. Так, Алексей Харин поинтересовался, почему профильный департамент выдал больше разрешений на строительство в микрорайоне «Победа», чем предполагалось по проекту и поинтересовался, не ждет ли та же участь «Европейский»?

— При покупке жилья люди видят то, что им предлагают первоначально, а потом там становится все плотнее и плотнее жить. Не развернуться, ни припарковаться. В «Победе» мало места для отдыха людей. Микрорайон спроектирован отвратительно! — сказал Алексей Харин.

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Из ответа Светланы Сурмий следовало, что планировка «Победы» претерпела три корректировки. Так получилось то, что получилось. А проекты планировок этого района утверждаются по существующим градостроительным нормативам.

— Если проектировщик их не обсчитает правильно, не покажет, ни обоснует — такой проект планировки не должен быть утвержден, — сказала Светлана Сурмий.

Не должен. Но почему всякий новый микрорайон, прекрасный на бумаге, потом уплотняется? Кто выдает разрешение на строительство, если не ведомство Светланы Сурмий?

Вице-мэр заверила, что «Европейский» не повторит судьбу «Победы». Что владелец всех земельных участков в нем, липецкая дочка компании «Орел-строй», пока никаких изменений застройки не инициировал.

Также депутаты интересовались судьбой котлована на месте снесенного кинотеатра «Спутник», застройкой участка, где была баня в Военном городке и будущим выкупленной рембазы, недостроя Минобороны.
строительство
«Победа»
«Европейский»
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