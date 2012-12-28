На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Взорвавшееся колесо, столкнувшиеся мотоциклы, и опасные самокаты: какие ДТП произошли в выходные
Здоровье
1389
сегодня, 13:03
В Липецке из тела пятилетней девочки вытащили металлический книпсер
А двое малышей проглотили монеты, причем одна из них была сувениром из супермаркета.
Как рассказал GOROD48 завершающий оперблоком больницы Сергей Раковский, за последний месяц из организмов детей достали несколько инородных предметов. Чаще всего дети их глотают.
Так, двухлетние дети часто глотают монетки. В последнее время помимо обычных металлических монет из детей доставали сувенирные или игрушечные монеты, которые выдают за покупки в продуктовых магазинах.
0
8
2
0
0
Комментарии