В Липецке из тела пятилетней девочки вытащили металлический книпсер

А двое малышей проглотили монеты, причем одна из них была сувениром из супермаркета.

















Так, двухлетние дети часто глотают монетки. В последнее время помимо обычных металлических монет из детей доставали сувенирные или игрушечные монеты, которые выдают за покупки в продуктовых магазинах. Так, двухлетние дети часто глотают монетки. В последнее время помимо обычных металлических монет из детей доставали сувенирные или игрушечные монеты, которые выдают за покупки в продуктовых магазинах.

Врачи областной детской больницы достали из тела пятилетней девочки металлический книпсер. Ребенок познавал свое тело и случайно засунул в интимное место кусачки, которые сразу раскрылись. Извлекать книпсер пришлось хирургам.Как рассказал GOROD48 завершающий оперблоком больницы Сергей Раковский, за последний месяц из организмов детей достали несколько инородных предметов. Чаще всего дети их глотают.