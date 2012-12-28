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сегодня, 15:08
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«Октябрь» сменит вывеску: здание передается ансамблю «Казаки России»

Бывший кинотеатр и Дворец молодежи станет театром танца.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о передаче реконструируемого здания ККЗ «Октябрь» на площади Петра Великого государственному театру танца «Казаки России».

«Завершаем реконструкцию концертного зала «Октябрь». Приняли решение передать здание нашему прославленному коллективу. «Казаки России» обретают свой Дом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В пресс-службе правительства области GOROD48 рассказали, что здание «Октября» передается ОБУК «Театр танца «Казаки России» в оперативное управление.

— Бисмарк сказал, с русскими не воюйте, они долго запрягают, но быстро едут. Так и тут, долго раскачивались, решали, а потом все срослось! Казаки достойны иметь такое здание! — заявил GOROD48 художественный руководитель театра Леонид Милованов имея ввиду историю с несостоявшейся передачей «Казакам» здания, которое теперь занимает зал «Унион».

Когда казаки справят новоселье, пока неясно. В «Октябре» еще ведется внутренняя отделка. Однако Леонид Милованов рассказал, что труппа уже готовит сюрприз, который липчане увидят на концерте, приуроченном к открытию ее нового дома.

— Кто-то уже пустил слух, что мы никого к себе не пустим. Это провокация! Мы будем рады тому, что у нас будут выступать другие коллективы! Мы готовы делать совместные проекты. Уже ведем переговоры с хором из Архангельска, — добавил Леонид Милованов.

Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь»  началась летом 2022 года, после передачи здания из городской собственности в областную. Предполагалось, что после завершения реконструкции, по нацпроекту «Культура» на нее было выделено почти 950 миллионов рублей, Липецк получит многофункциональный концертный зал, в котором помимо концертов будут проводить семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы.

Видео: Telegram-канал Игоря Артамонова
Казаки России
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
гость
7 минут назад
А где тогда будет Дворец молодежи? Получается, молодежь для творческого развития и досуга недостойна иметь такое здание в таком шоколадном месте?
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Ваш тренер
16 минут назад
А не жирно будет? Старое здание тоже за ними останется??
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Липчане
18 минут назад
Позор !
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Мнение народа
25 минут назад
А Октябрь уже как-то не современно.....
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А было так
26 минут назад
После реконструкции «Октябрь» будет многофункциональным культурным центром, ориентированным в первую очередь на интересы молодёжи. «Он станет современным арт-пространством, каких в нашем городе, да и регионе ещё не было. У молодёжи появится больше возможностей для занятий творчеством, а вот каким – важно спросить у них», – подчеркнул Игорь Артамонов.
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Викторм
26 минут назад
Как же так?! Отобрать у всего Липецка и отдать одному коллективу. Рады они будут другим коллективам, как же... И, вообще, а по Сеньке ли шапка? Не жирноват кусок?!
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Гость
30 минут назад
"Казаки России"- самый достойный коллектив Липецка! Очень здорово, что наконец-то у них будет своё здание!
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дилетант
15 минут назад
напомните кто и когда определял достоинство учреждений культуры города - какие самые достойные отремонтированного здания а какие не очень ?
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Александр
17 минут назад
Они это заслужили. Милованову мои поздравления.
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ЛТЗ
42 минуты назад
950 млн рублей!!! +здание в центре города, неплохо Кизикам фартануло, поздравляю.
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