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Общество
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сегодня, 15:08
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«Октябрь» сменит вывеску: здание передается ансамблю «Казаки России»
Бывший кинотеатр и Дворец молодежи станет театром танца.
«Завершаем реконструкцию концертного зала «Октябрь». Приняли решение передать здание нашему прославленному коллективу. «Казаки России» обретают свой Дом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В пресс-службе правительства области GOROD48 рассказали, что здание «Октября» передается ОБУК «Театр танца «Казаки России» в оперативное управление.
— Бисмарк сказал, с русскими не воюйте, они долго запрягают, но быстро едут. Так и тут, долго раскачивались, решали, а потом все срослось! Казаки достойны иметь такое здание! — заявил GOROD48 художественный руководитель театра Леонид Милованов имея ввиду историю с несостоявшейся передачей «Казакам» здания, которое теперь занимает зал «Унион».
Когда казаки справят новоселье, пока неясно. В «Октябре» еще ведется внутренняя отделка. Однако Леонид Милованов рассказал, что труппа уже готовит сюрприз, который липчане увидят на концерте, приуроченном к открытию ее нового дома.
— Кто-то уже пустил слух, что мы никого к себе не пустим. Это провокация! Мы будем рады тому, что у нас будут выступать другие коллективы! Мы готовы делать совместные проекты. Уже ведем переговоры с хором из Архангельска, — добавил Леонид Милованов.
Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» началась летом 2022 года, после передачи здания из городской собственности в областную. Предполагалось, что после завершения реконструкции, по нацпроекту «Культура» на нее было выделено почти 950 миллионов рублей, Липецк получит многофункциональный концертный зал, в котором помимо концертов будут проводить семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы.
Видео: Telegram-канал Игоря Артамонова
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