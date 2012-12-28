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Общество
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сегодня, 09:09
Система видеонаблюдения области закрыта для общего доступа
Доступ к камерам остался только у авторизованных пользователей.
«В целях безопасности», — так прокомментировали в правительстве области решение о закрытии доступа.
В системе видеоаналитики насчитывается более 15 тысяч камер проекта «Безопасный город», кроме того к ней подключались камеры организаций и предприятий области.
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