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Общество
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сегодня, 13:29
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В горсовете предложили мэрии выкупить котлован на месте снесенного «Спутника» под сквер

На этом месте должен быть построен административно-торговый центр.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутат Евдокия Бычкова предложила вице-мэру Светлане Сурмий выкупить у собственника земельный участок, где раньше был кинотеатр «Спутник», и разбить на нем сквер.

В ответ Светлана Сурмий только усмехнулась. Мол, разве для того мэрия продала этот земельный участок с кинотеатром, чтобы потом его выкупать обратно?

— На этом месте его собственник должен построить административно-торговый центр с летним кинотеатром и парковками. Но никакой документации он нам пока не представил. Согласна, он затянул со сроками, — сказала вице-мэр.

Напомним, что ровно восемь лет назад, в августе 2016-го, компания «Поликолор» снесла на площади Победы обветшавшее 60-летнее здание кинотеатра «Спутник», тем самым нарушив закон, ведь в департамент градостроительства и архитектуры мэрии она обращалась за разрешением на реконструкцию здания. А потом «Поликолор» заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс.

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Эти планы сразу же забуксовали. Против уплотнения существующей застройки площади Победы выступила как мэрия, так и депутаты горсовета, которые назвали проект нового здания конюшней, предложив использовать территорию, которую ранее занимал «Спутник», под рекреационные цели. В 2021 году большинство участников общественных слушаний выступили против строительства торгового центра, предложив разбить на этом месте сквер, еще несколько участников высказались за установку здесь памятника маршалу артиллерии Митрофану Неделину. Только четверо участников слушаний поддержали проект собственника земельного участка.

К сожалению, у городской администрации не нашлось тогда 40 млн рублей на выкуп участка у собственника. Но, к счастью для горожан, у «Поликолора» не нашлось денег для возведения казенной бетонно-стеклянной коробки. В итоге обнесенный глухим забором котлован на площади Победы зарос бурьяном и деревьями.

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Позже собственник не отказался от своих планов, но сильно их изменил. Владелец участка изменил проект в части внешнего вида здания и уличного благоустройства, а также увеличения парковочных мест. По последним данным, новый административно-торговый центр должен быть уже двухэтажным, площадью 687 кв.м. В отличие от первоначального проекта с тремя площадками — детской, для отдыха взрослых и для выгула собак — тут запланирован летний кинотеатр и летнее кафе. Вместо одной парковки на 19 автомобилей на земельном участке площадью 1,4 тысячи кв.м должны быть обустроены две — на 23 и на 18 машиномест.

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Депутат Андрей Захаров поинтересовался будущим здания многоэтажной рембазы, недостроенного объекта капстроя Минобороны, в позапрошлом году проданном мэрией. Светлана Сурмий ответила, что собственник этого объекта лишь однажды появился в департаменте градостроительства и архитектуры, показал эскиз перестройки рембазы в общественно-деловой центр и был таков.

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— А что появится на месте снесенного в феврале на территории городка банно-прачечного комплекса, который так и не стал объектом культурного наследия? — спросил депутат.

— Собственник этого земельного участка к нам за разрешением на строительство еще не обращался, — ответила Светлана Сурмий.
благоустройство
кинотеатр «Спутник»
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Ольга
4 минуты назад
Сравнять,засыпать черноземов,и выращивать редиску.
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Кузя
15 минут назад
Продать под то, на что нет документации... И с Туристом лошадь позади телеги, и баней та же конструкция... Они там вообще что???(
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Город48
29 минут назад
Земля Липецка а они выкупить!
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Позор
31 минуту назад
Проехал сегодня от кольца Трубного до Юн.Натуралистов.Какой позорный город стал,дороги раздолбаны,щебёнкой засыпали,работы не ведутся.Да уж,гнать таких работников на Магадан.
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Местный
33 минуты назад
Сделайте на этом месте фонтан и сквер . Очень хорошо впишится .
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Вот
34 минуты назад
Ну зачем соазуконюшня???? Это хлев. Просто хлев. Надо же так испохабить площадь Победы...
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Неравнодушная
48 минут назад
Пусть будет сквер.
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гость
54 минуты назад
во бабки рубят в нуглую.прокуратура ау.
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Анна
55 минут назад
Согласно ст. 284 Гражданского кодекса РФ, земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом. Закон дает все возможности для решения этой проблемы
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Липчанин
39 минут назад
Друзьям все , врагам закон)
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Викторм
59 минут назад
Где уголовные дела?
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