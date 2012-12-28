Общество
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сегодня, 11:34
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Из Липецка начался крестный ход, приуроченный к празднованию 300-летия Тихона Задонского
Шествие началось утром от храма Всех святых на улице Водопьянова и в Липецке проходит по улицам Яна Берзина, Вермишева, Московской – до храма преподобного Сергия Радонежского.
По данным пресс-службы Липецкой митрополии, шествие началось утром от храма Всех святых на улице Водопьянова после окончания Божественной литургии.
Маршрут движения участников крестного хода сегодня проходит по Липецку и через Покровский храм села Косыревка Липецкого округа.
21 августа верующие дойдут до Благовещенского храма села Крутые Хутора, оттуда 22 августа — до храма Рождества Богородицы села Васильевка Липецкого округа, оттуда 23 августа — до храма святого Архистратига Божия Михаила в селе Архангельские Борки, откуда 24 августа отправятся в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, где завершится крестный ход.
Традиционно в 20-х числах августа Задонск становится местом паломничества верующих, которые приезжают в нашу область поклониться мощам чудотворца со всех концов России, и даже из-за рубежа. В главном храме монастыря проходит праздничное богослужение, завершающееся крестным ходом с выносом раки с мощами святителя Тихона Задонского. А этому событию предшествуют два больших Крестных хода из Липецка и Воронежа.
Фото - mitropolia-lip.ru
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