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сегодня, 11:34
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Из Липецка начался крестный ход, приуроченный к празднованию 300-летия Тихона Задонского

Шествие началось утром от храма Всех святых на улице Водопьянова и в Липецке проходит по улицам Яна Берзина, Вермишева, Московской – до храма преподобного Сергия Радонежского.

Сегодня из Липецка начался паломнический крестный ход в Рождество-Богородицкий мужской монастырь Задонска. Крестный ход продлится до 24 августа и приурочен ко дню празднования 300-летия со дня рождения святителя Тихона Задонского.

По данным пресс-службы Липецкой митрополии, шествие началось утром от храма Всех святых на улице Водопьянова после окончания Божественной литургии.

Маршрут движения участников крестного хода сегодня проходит по Липецку и через Покровский храм села Косыревка Липецкого округа.

21 августа верующие дойдут до Благовещенского храма села Крутые Хутора, оттуда 22 августа — до храма Рождества Богородицы села Васильевка Липецкого округа, оттуда 23 августа — до храма святого Архистратига Божия Михаила в селе Архангельские Борки, откуда 24 августа отправятся в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, где завершится крестный ход.

Традиционно в 20-х числах августа Задонск становится местом паломничества верующих, которые приезжают в нашу область поклониться мощам чудотворца со всех концов России, и даже из-за рубежа.  В главном храме монастыря проходит праздничное богослужение, завершающееся крестным ходом с выносом раки с мощами святителя Тихона Задонского. А этому событию предшествуют два больших Крестных хода из Липецка и Воронежа.

Фото - mitropolia-lip.ru
религия
православие
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Летописец
6 минут назад
Беспросветность.
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Уленшпигель
6 минут назад
Чем без дела шляться,взяли бы метла и лопаты.
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Интересно
22 минуты назад
А группа поддержки была, с водой и едой, как в марафоне ?
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Верующий продолжение
39 минут назад
теперь, глядя на свое прошлое ... если буду начальником, буду брать только тех, кого захочу и неважно, достоен или нет.
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Верующий
40 минут назад
сделайте так, чтобы верующие не брали на работу по знакомству и прочее, а на места брали самых достойных!
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