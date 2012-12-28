Происшествия
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сегодня, 11:57
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Утром из пруда достали тело 66-летнего мужчины
Всего в 10 метрах от места происшествия был установлен знак «Купание запрещено». А сам пенсионер был пьян.
Тело пенсионера передано полицейским для оперативно-следственных мероприятий, а потом будет направлено в морг Елецкой городской больницы №2.
С начала года на водоёмах Липецкой области погибли уже 30 человек, 22 из них, в том числе четверо детей — утонули. Основная причина трагедий — купание в запрещённых местах.
Фото 48.mchs.gov.ru
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