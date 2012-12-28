Утром из пруда достали тело 66-летнего мужчины

Всего в 10 метрах от места происшествия был установлен знак «Купание запрещено». А сам пенсионер был пьян.

Сегодня в 08:50 ЕДДС Елецкого района получила информацию от ельчанина о том, что пропал его 66-летний отец Михаил Рогачёв. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, уже в 10:10 тело пенсионера достали из пруда деревни Чибисовка Елецкого района. Причём всего в 10 метрах от места гибели мужчины установлен знак «Купание запрещено». А сам пенсионер, по данным спасателей, был пьян. Обстоятельства его гибели и причина смерти устанавливаются.Тело пенсионера передано полицейским для оперативно-следственных мероприятий, а потом будет направлено в морг Елецкой городской больницы №2.

С начала года на водоёмах Липецкой области погибли уже 30 человек , 22 из них, в том числе четверо детей — утонули. Основная причина трагедий — купание в запрещённых местах.

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