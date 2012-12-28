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Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Общество
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59 минут назад
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Под Липецком полицейские накрыли цех по производству контрафактных сигарет
Объемы продукции на складах впечатлил оперативников: они нашли сигарет на 130 миллионов рублей.
«Кроме того, в ангаре жили и работали 15 иностранцев. По фактам нарушения миграционного законодательства составлено 24 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 и 18.10 КоАП РФ (незаконное пребывание на территории России и незаконная трудовая деятельность — прим GOROD48). позднее сотрудники полиции установили личность и местонахождение арендатора помещения. Им оказался 37-летний житель Краснодарского края», — сказано в сообщении Ирины Вовк.
Также возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают остальных участников незаконного бизнеса.
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