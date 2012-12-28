Под Липецком полицейские накрыли цех по производству контрафактных сигарет

Объемы продукции на складах впечатлил оперативников: они нашли сигарет на 130 миллионов рублей.



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В селе Ясная Поляна Липецкого района полицейские обнаружили ангар, в котором хранилось свыше одного миллиона пачек немаркированной сигарет различных брендов на общую сумму около 130 миллионов рублей, а также оборудование и комплектующие, которые могли быть использованы для производства контрафакта. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк«Кроме того, в ангаре жили и работали 15 иностранцев. По фактам нарушения миграционного законодательства составлено 24 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 и 18.10 КоАП РФ (незаконное пребывание на территории России и незаконная трудовая деятельность — прим GOROD48). позднее сотрудники полиции установили личность и местонахождение арендатора помещения. Им оказался 37-летний житель Краснодарского края», — сказано в сообщении Ирины Вовк.Также возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают остальных участников незаконного бизнеса.