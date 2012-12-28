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20 минут назад

Липецкая вечЁрка: грозовые выходные, снова БПЛА и задержание после 12 лет розыска

Сегодня, 17 июня, липчане находились под впечатлением стихии, которая в воскресенье накрыла город, ночью было подавлено несколько БПЛА, и силовики рассказали, как задержали после 12 лет розыска Олега Донских, который ранее работал начальником областного управления сельского хозяйства.

Накануне  на Липецк обрушился ливень с градом. Менее чем за час выпало 20% месячной нормы осадков. Такого даже хорошая ливневка не выдержит, не то, что липецкая, которая моментально забилась листвой и мусором. Город поплыл в проблемных местах.

Спасатели получили 20 сообщений об упавших деревьях, которые повредили автомобили и  газовую трубу. Оборвались электропровода и  часть горожан оказалась без света. Порывом ветра снесло кровлю с крыши дома на улице 2-я Крымская, а у поселка Гудбок ветром унесло остановочный павильон.

Никто из горожан, к счастью, не пострадал, некоторые с удовольствием делились фотографиями градин.





«Зимой снег, летом дождь. Как-то не везет Липецку», — с сарказмом заметил Да уж!

«Народ, чисто для интереса и статистики: китайский ширпотреб автопром выжил или пострадал капитально? Как вам металл фольга?» — решила провести небольшой соцопрорс Волга.

«На Камри металл тоньше, чем на самом плохом китайце», — считает Валера.

«Во-первых, неправда, во-вторых, «качество» китайского металла известно очень хорошо!», — ответил Да ладно!

«А вы где-то кроме советского танка видели толстый металл, который не сильно мнется?» — спросил Интересно.

«За площадью Героев, что мороз не убил, град добил: помидоры переломало, бурак, тыкву, огурцы смешало с землёй. Просто ужас!» — пожаловался ЛС.

«Комиссии по выборам мэра кандидатам конкретно задать вопрос, какие у них есть пути решения проблемы ливневой канализации в городе», — предложил Александр.

Пока большинство липчан спали, был объявлен красный уровень воздушной опасности.

По информации Mash, Липецк этой ночью атаковали дроны-камикадзе самолётного типа с 2–3,5 килограмма взрывчатки на борту. Их посадили силами РЭБ в двух километрах от городской промзоны. Обломки упали на частный сектор и незначительно повредили один из домов.

«Спасибо всем службам, что несли нелегкую работу всю ночь, охраняя нас!» — поблагодарила Наталья.

«Зачем сирена? Спать не даете, а утром на работу!» — возмутился Стас.

«Если и спали, то это отключившие на ночь телефоны да дети. Сирена орала так, что даже мой глуховатый дед проснулся и вышел проверить, все ли домочадцы на месте. ПВО спасибо. И Артамонову, что отчитывался про сбитые дроны», — написала Бабка Первая.

ФСБ рассказала и показала, как задержали находившегося в федеральном розыске Олега Донских, экс-чиновника Минсельхоза России, некоторое время возглавлявшего управление сельского хозяйства Липецкой области. Он сын бывшего первого секретаря липецкого обкома КПСС, члена ЦК КПСС Виктора Донских.


Олега Донских задержали по подозрению в организации хищения в 2007–2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму более двух миллиардов рублей. Донских скрывался от правосудия 12 лет. Любопытно, что на видео, когда его спрашивают о том, давно ли проживает в Подмосковье, ответил — с 2008 года.

«Ну понимаю когда за границей скрываются, но когда в Московской области», — удивился Да уж.

«Жил в Подмосковье последние шестнадцать лет. Вот житуха с такими деньжищами. Это ж сколько он отстегнул, чтобы его столько лет искали?» — поинтересовался НТВ.

«Срок давности и стек, сам пришел», — уверена Непричемша.

Дожди в Липецке продолжатся. Так что не забудьте взять зонтик, выходя из дома.  Завтра, по прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Станет прохладнее, температура воздуха составит от +23 до +25 градусов.
вечЁрка
град
БПЛА
Олег Донских
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