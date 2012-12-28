Липецкая вечЁрка: грозовые выходные, снова БПЛА и задержание после 12 лет розыска

Сегодня, 17 июня, липчане находились под впечатлением стихии, которая в воскресенье накрыла город, ночью было подавлено несколько БПЛА, и силовики рассказали, как задержали после 12 лет розыска Олега Донских, который ранее работал начальником областного управления сельского хозяйства.