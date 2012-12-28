Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
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Погода в Липецке
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31 минуту назад
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Синоптики снова обещают град: вчера в городе выпало 9.4 мм осадков
Во время непогоды были повалены деревья и повреждены линии электропередачи.
16 июня во время непогоды в Липецке выпало 9,4 мм осадков. Мэрия сообщает, что во время вчерашнего ливня с ветром и градом повреждены линии электропередачи и повалены несколько деревьев. Из-за аварии на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды и повышение ее мутности в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 микрорайонах города, на Опытной станции, Карьере и центре Липецка.
«Городские службы в усиленном режиме устраняют последствия непогоды. Сотрудники муниципального управления благоустройства промывают сети ливневой канализации, наводят порядок в прибордюрной части, смывают с дорог грунт.
Сотрудники «Зеленхоза» убирают упавшие деревья на улицах Папина, Механизаторов, Циолковского, Звездная и других. На улицах Папина и Звездная были повреждены линии электропередач, как только озеленители расчистят участки, на место выйдут сотрудники «Липецкгорсвета», чтобы определить степень повреждения и перечень восстановительных работ», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
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