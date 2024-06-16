Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
Происшествия
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Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
Дерево жители улицы Полярной просили спилить
Оборванный провод в данный момент лежит на автомобиле «Шкода». По словам жителей Полярной они подавали заявление в мэрию на снос этого дерева.
Вечером также дерево упало на машины на Космонавтов, на 2-й Крымской снесло ветром кровлю с крыши, на Станционной г рад разбил стекло у машины, в детском оздоровительном лагере «Прометей» повалили березу между корпусами, в Добровском районе, у поселка Гудбок ветер сдул с трассы в поле остановочный павильон.
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