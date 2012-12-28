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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области дождливо и до +26
18 и 20 июня Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в отдельных районах возможен град, при грозах порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. 19 июня небольшие дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью — от +15 до +17 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 18 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 6 градусов тепла.
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