В Липецкой области дождливо и до +26

18 и 20 июня Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в отдельных районах возможен град, при грозах порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. 19 июня небольшие дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек. Температура ночью от +14 до +19 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью — от +15 до +17 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.День 18 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 6 градусов тепла.