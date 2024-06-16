Ветер повалил дерево на улице Космонавтов на автомобили

Ствол рухнул на несколько машин

Сегодня во время удара стихии, на улице Космонавтов, у дома №46/4 на несколько машину рухнуло поваленное ветром дерево.Сколько машин пострадало и степень повреждений выясняются в данный момент.Сегодня ветер, ливень и град наделали в городе много бед – сорвали кровлю с крыши разбили стекло у автомобиля. Ураган свалил березу в детском лагере «Прометей».

Весь ущерб будет известен к утру. Но непогода никуда не ушла из региона, синоптики прогнозируют продолжение ливней, порывов ветра и града.