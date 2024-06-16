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1015
сегодня, 21:44
5

Ветер повалил дерево на улице Космонавтов на автомобили

Ствол рухнул на несколько машин

Сегодня во время удара стихии, на улице Космонавтов, у дома №46/4 на несколько машину рухнуло поваленное ветром дерево.

Сколько машин пострадало и степень повреждений выясняются в данный момент.

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Сегодня ветер, ливень и град наделали в городе много бед – сорвали кровлю с крыши, разбили стекло у автомобиля. Ураган свалил березу в детском лагере «Прометей».

Весь ущерб будет известен к утру. Но непогода никуда не ушла из региона, синоптики прогнозируют продолжение ливней, порывов ветра и града.
ветре
повреждение автомобилей
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Петручио
25 минут назад
При СССР деревья сами на машины не падали.
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Понимаю
48 минут назад
что чувствуют владельцы авто. Сами в град на трассе оказались. Вся машина во вмятинах (( Обидно
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-
52 минуты назад
Гараж!
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444
26 минут назад
До него надо было доехать
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Да уж!
сегодня, 21:55
Зимой снег, летом дождь. Как-то не везет Липецку…
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