Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Происшествия
1015
сегодня, 21:44
5
Ветер повалил дерево на улице Космонавтов на автомобили
Ствол рухнул на несколько машин
Сколько машин пострадало и степень повреждений выясняются в данный момент.
Сегодня ветер, ливень и град наделали в городе много бед – сорвали кровлю с крыши, разбили стекло у автомобиля. Ураган свалил березу в детском лагере «Прометей».
Весь ущерб будет известен к утру. Но непогода никуда не ушла из региона, синоптики прогнозируют продолжение ливней, порывов ветра и града.
0
3
0
1
0
Комментарии (5)