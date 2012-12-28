Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня

Коммунальщики предупредили, что ливневка так сразу не справится с потоками воды

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Как сообщают в Управлении благоустройства Липецка, в результате ливня сегодня подтоплеными оказались перекресток Фрунзе – Неделина, участки улиц Терешковой, Космонавтов, площадь Петра Великого и другие.«Большинство проблемных точек оборудованы ливневками. Однако сети не могут справиться с такими большими потоками воды в короткий срок – необходимо время. Уже устраняем последствия непогоды – прочищаем дождеприемники от мусора и веток, откачивают воду там, где ливневой канализации нет», - сообщили в управлении.