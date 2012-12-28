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4110
сегодня, 19:52
24

Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня

Коммунальщики предупредили, что ливневка так сразу не справится с потоками воды

Как сообщают в Управлении благоустройства Липецка, в результате ливня сегодня подтоплеными оказались перекресток Фрунзе – Неделина, участки улиц Терешковой, Космонавтов, площадь Петра Великого и другие.


«Большинство проблемных точек оборудованы ливневками. Однако сети не могут справиться с такими большими потоками воды в короткий срок – необходимо время. Уже устраняем последствия непогоды – прочищаем дождеприемники от мусора и веток, откачивают воду там, где ливневой канализации нет», - сообщили в управлении.

ливень
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Комментарии (24)

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Артем
сегодня, 21:42
Опять двадцать пять
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коля
сегодня, 21:38
почитайте записки 19 века как там на лодках плавали.а сейчас на машинах.
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коля
сегодня, 21:35
Так сразу .ну как обычно .и в мерии .такие все .опять .эхее .огого.)))))))))
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Саша
сегодня, 21:35
А говорили, что частный бизнес эффективней государственного.
Ответить
Мне не всё равно
сегодня, 21:32
У нас даже с грибным дождём левневки не справятся...
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Ага
сегодня, 21:36
Были бы лИвневки, справлялись бы и с ливнями.
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Александр
сегодня, 21:26
Живу в Липецке почти 70 лет и после каждого ливня возникает вопрос ливнёвки. Ливень прошёл и ливнёвка забыта.
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65+
сегодня, 21:16
Ливневки после зимы ещё песком забиты .
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А лександр
сегодня, 21:02
Комиссии по выборам МЭРа, кандидатам конкретно задать вопрос , какие у них есть пути решения проблемы ливневой канализации в городе.
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не эксперт
сегодня, 21:01
вроде прочищают и чето делают но нет эффекта никакого.
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Александр
сегодня, 21:28
Делают чето, а не то что надо.
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Правда
сегодня, 20:54
А заранее прочистить ливнёвки слабо.Позор.
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