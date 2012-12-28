Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Общество
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сегодня, 19:52
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Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Коммунальщики предупредили, что ливневка так сразу не справится с потоками воды
«Большинство проблемных точек оборудованы ливневками. Однако сети не могут справиться с такими большими потоками воды в короткий срок – необходимо время. Уже устраняем последствия непогоды – прочищаем дождеприемники от мусора и веток, откачивают воду там, где ливневой канализации нет», - сообщили в управлении.
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