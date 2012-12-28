На Опытной град разбил заднее стекло автомобиля

Также град побил в огороде урожай

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На улице Станционной в Липецке сегодняшний град причинил много бед -разбил заднее стекло у машины «Дэу» и уничтожил часть урожая.Как сообщил владелец машины, кроме автомобиля еще предстоит оценить ущерб и от потери урожая. Сейчас растения лежат на земле – оживут или нет, пока неизвестно.