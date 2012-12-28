Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Происшествия
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сегодня, 20:41
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На Опытной град разбил заднее стекло автомобиля
Также град побил в огороде урожай
Как сообщил владелец машины, кроме автомобиля еще предстоит оценить ущерб и от потери урожая. Сейчас растения лежат на земле – оживут или нет, пока неизвестно.
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