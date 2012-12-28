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3013
сегодня, 20:41
10

На Опытной град разбил заднее стекло автомобиля

Также град побил в огороде урожай

На улице Станционной в Липецке сегодняшний град причинил много бед -разбил заднее стекло у машины «Дэу» и уничтожил часть урожая.

Как сообщил владелец машины, кроме автомобиля еще предстоит оценить ущерб и от потери урожая. Сейчас растения лежат на земле – оживут или нет, пока неизвестно.


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Комментарии (10)

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Сначала новые
Вазген
48 минут назад
На стекле, случаем, никаких наклеек не было?
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Антон
сегодня, 21:52
А в соседнем районе град пробил железобетонное перекрытие толщиной 1метр.
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Волга
сегодня, 21:43
Народ,чисто для интереса и статистики:китайский ширпотреб "автопром" выжил или пострадал капитально???как вам металл фольга???
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Валера
17 минут назад
На Камри металл тоньше чем на самом плохом китайце
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Горняк
сегодня, 21:30
Жесть конечно,живу недалеко от вас,у меня вроде стекла целые все,по кузовщине пока не видно-уже темно и сырая машина,завтра будем смотреть,надеюсь не пострадала!сервисы теперь будут забиты,жаль что спецов хороших по кузовщине очень очень мало,особенно вытягивальщиков без окраса
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ЛС
сегодня, 21:10
За пл.Героев что мороз не убил,град добил: помидоры переломало,бурак,тыкву, огурцы смешало с землёй.Просто ужас!
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Аграном
сегодня, 21:32
Главное чтобы на полях последствий не было,а то крупы,сахар,масло и хлеб будем покупать втридорого из-за дефицита!
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Как будто
41 минуту назад
Главное чтобы на полях последствий не было,а то крупы,сахар,масло и хлеб будем покупать втридорого из-за дефицита! Сейчас все в пол цены
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санек
сегодня, 21:08
жесть
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Баба баня
сегодня, 20:51
В садовом товариществе "весна" в университетском погибла часть помидоров, огурцов, не все, слава богу. Но что впереди еще будет- неизвестно. Тучи черные...
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