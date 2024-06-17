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сегодня, 11:45
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Mash: обломки БПЛА упали на частный сектор

Липецк этой ночью атаковали дроны-камикадзе.

По информации Mash, Липецк этой ночью атаковали дроны-камикадзе самолётного типа с 2–3,5 кг взрывчатки на борту. Их посадили силами РЭБ в двух километрах от городской промзоны. Обломки упали на частный сектор и незначительно повредили один из домов.

Напомним, этой ночью в Липецке вводился красный уровень угрозы. По данным губернатора Игоря Артамонова, были подавлены четыре БПЛА.

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— На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет, — написал Артамонов после нейтрализации первого беспилотника. Позже аналогичные сообщения появились и в отношении трёх остальных.

Воздушная тревога завершилась в 06:13. Режим воздушной опасности вводился и в соседней Воронежской области. Там сообщили о двух сбитых дронах.

Главное фото  t.me/mash

UPD. Оказалось, что подавлены три беспилотника. Выяснилось, что сначала крупные обломки были приняты за ещё один сбитый дрон. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщил Игорь Артамонов.
БПЛА
воздушная тревога
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
17 минут назад
Огромное спасибо всем, кто обеспечивает нашу безопасность! Спасибо губернатору, что своевременно оповещает население.
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Александр Н.
сегодня, 13:32
Благодарность нашим защитникам.
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Липа
сегодня, 13:17
Благо люди не пострадали!!!!
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Лиза
сегодня, 13:04
Спасибо всем, кто оберегает нашу жизнь и покой.
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Позитив
сегодня, 12:54
Огромное спасибо нашим защитникам и губернатору!!! Наша безопасность - в ваших руках!!!
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 12:29
Огромное спасибо военным за то, что не допустили трагедии! Огромное спасибо нашему губернатору, Игорю Артамонову, за своевременное оповещение!
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однако
сегодня, 13:18
а смысл? разбудили только
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