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Происшествия
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сегодня, 11:45
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Mash: обломки БПЛА упали на частный сектор
Липецк этой ночью атаковали дроны-камикадзе.
Напомним, этой ночью в Липецке вводился красный уровень угрозы. По данным губернатора Игоря Артамонова, были подавлены четыре БПЛА.
— На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет, — написал Артамонов после нейтрализации первого беспилотника. Позже аналогичные сообщения появились и в отношении трёх остальных.
Воздушная тревога завершилась в 06:13. Режим воздушной опасности вводился и в соседней Воронежской области. Там сообщили о двух сбитых дронах.
Главное фото t.me/mash
UPD. Оказалось, что подавлены три беспилотника. Выяснилось, что сначала крупные обломки были приняты за ещё один сбитый дрон. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщил Игорь Артамонов.
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