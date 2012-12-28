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ФСБ сообщило о задержании Олега Донских, он скрывался от следствия 12 лет
Задержан бывший чиновник Минсельхоза России Олег Донских, 12 лет скрывавшийся от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей, его арестовал суд Липецка, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Олег Донских сын первого секретаря липецкого обкома КПСС, члена ЦК КПСС Виктора Донских. Историк, правовед и экономист по образованию. В начале 90-х работал на совместном советско-шведском предприятии «Прогресс», затем в ОАО «Сенцовоагропромснаб» — той самой компании, что известна липчанам по «сенцовским» киоскам.
С июля 2008 по апрель 2009 года руководил подразделением ОАО «Росагролизинг» по Центральному федеральному округу. Затем возглавлял управление управления сельского хозяйства Липецкой области. С 22 июня 2009 года работал директором Департамента административной работы и внешних связей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
В 2012 году Олега Донских обвинили в хищении 454 миллионов рублей из бюджета «Росагролизинга». Правоохранители пришли за ним в министерство сельского хозяйства, но Олег Донских сбежал через черный вход и отправился в аэропорт «Шереметьево», где купил билет на рейс Москва-Милан. Оперативники успели задержать чиновника буквально за несколько минут до вылета. После задержания Олега Донских как это ни странно, не арестовали, а поместили под подписку о невыезде.
В том же 2012 году он скрылся от следствия. Олега Донских объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. За информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение в миллион рублей.
Следствие по делу Олега Донских ведет УМВД России по Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе МВД, установлено, что в 2007 и 2008 годах чиновник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более двух миллиардов рублей.
Соучастники преступления — предприниматели из Липецкой области Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский — были задержаны и в 2017 году и осуждены. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 11,5 лет.
Олегу Донских было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
— В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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