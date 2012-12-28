ФСБ сообщило о задержании Олега Донских, он скрывался от следствия 12 лет

Задержан бывший чиновник Минсельхоза России Олег Донских, 12 лет скрывавшийся от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей, его арестовал суд Липецка, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

