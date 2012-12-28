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сегодня, 09:50
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ФСБ сообщило о задержании Олега Донских, он скрывался от следствия 12 лет

Задержан бывший чиновник Минсельхоза России Олег Донских, 12 лет скрывавшийся от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей, его арестовал суд Липецка, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ задержан бывший начальник департамента административной работы министерства сельского хозяйства РФ Донских Олег Викторович, 12 лет скрывавшийся от правоохранительных органов и находившийся в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму более двух миллиардов рублей», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Олег Донских сын первого секретаря липецкого обкома КПСС, члена ЦК КПСС Виктора Донских. Историк, правовед и экономист по образованию. В начале 90-х работал на совместном советско-шведском предприятии «Прогресс», затем в ОАО «Сенцовоагропромснаб» — той самой компании, что известна липчанам по «сенцовским» киоскам.
 
С июля 2008 по апрель 2009 года руководил подразделением ОАО «Росагролизинг» по Центральному федеральному округу. Затем возглавлял управление управления сельского хозяйства Липецкой области. С 22 июня 2009 года работал директором Департамента административной работы и внешних связей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
 
В 2012 году Олега Донских обвинили в хищении 454 миллионов рублей из бюджета «Росагролизинга». Правоохранители пришли за ним в министерство сельского хозяйства, но Олег Донских сбежал через черный вход и отправился в аэропорт «Шереметьево», где купил билет на рейс Москва-Милан. Оперативники успели задержать чиновника буквально за несколько минут до вылета. После задержания Олега Донских как это ни странно, не арестовали, а поместили под подписку о невыезде.



В том же 2012 году он скрылся от следствия. Олега Донских объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. За информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение в миллион рублей. 

Следствие по делу Олега Донских ведет УМВД России по Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе МВД, установлено, что в 2007 и 2008 годах чиновник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более двух миллиардов рублей.


Соучастники преступления — предприниматели из Липецкой области Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский — были задержаны и в 2017 году и осуждены. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 11,5 лет

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Олегу Донских было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

— В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Олег Донских
Росагролизинг
Елена Скрынник
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Комментарии (10)

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Виолета
31 минуту назад
Сколько верёвочке не виться, а конец будет.
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Философ
34 минуты назад
Интересно, в 2008 году разговор шел о 4-х миллиардах... Походу испарились 2 за 12 лет...
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Лиза
44 минуты назад
Для таких подписка о невыезде - считай, свободен.
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Игорь Михайлович
сегодня, 10:23
А что то господин Шахов Артур ни как не вернется на Родину?
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Сенцовский киоск
сегодня, 10:10
Добегался! Давно бы отсидел и вышел. Вот они, сынки первых секретарей обкомов партии. Сколько их еще в бегах
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Непричемша
сегодня, 10:10
Срок давности и стек ,сам пришел.
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Театрал
сегодня, 10:29
В данном случае не истек. Если фигурант скрывался от следствия- срок давности приостанавливается.
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Не я
сегодня, 10:15
На это и расчет. Теперь дело в суд передадут, адвокат скажет - срок истек. И все, свободен, легализован
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Да уж...
сегодня, 10:06
Ну понимаю когда за границей скрываются, но когда в Московской области...
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Точно !
42 минуты назад
И никто не мог найти в Московской области.))) Просто все его крышеватели закончились и дали разрешение на задержание.)))
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