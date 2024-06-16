Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Происшествия
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сегодня, 21:09
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В Липецке порывом ветра во время ливня снесло кровлю с крыши частного дома
Матери-одиночке собираются помочь соседи, но сил будет явно недостаточно
В доме проживает одинокая женщина с сыном-студентом. Перекрыть крышу им явно будет не по силам. Соседи, сообщившие о происшествии, собираются как-то помочь семье, но затраты явно предполагаются большие, и люди надеются на помощь властей.
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