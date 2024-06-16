В Липецке порывом ветра во время ливня снесло кровлю с крыши частного дома

Матери-одиночке собираются помочь соседи, но сил будет явно недостаточно

Сегодня во время удара стихии в Липецке, в восьмом часу вечера, порывом ветра снесло кровлю с крыши дома.В доме проживает одинокая женщина с сыном-студентом. Перекрыть крышу им явно будет не по силам. Соседи, сообщившие о происшествии, собираются как-то помочь семье, но затраты явно предполагаются большие, и люди надеются на помощь властей.