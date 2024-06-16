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2092
сегодня, 21:09
6

В Липецке порывом ветра во время ливня снесло кровлю с крыши частного дома

Матери-одиночке собираются помочь соседи, но сил будет явно недостаточно

Сегодня во время удара стихии в Липецке, в восьмом часу вечера, порывом ветра снесло кровлю с крыши дома.

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В доме проживает одинокая женщина с сыном-студентом. Перекрыть крышу им явно будет не по силам. Соседи, сообщившие о происшествии, собираются как-то помочь семье, но затраты явно предполагаются большие, и люди надеются на помощь властей.
ливень
ураган
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Зойка
39 минут назад
Поэтому в доме должен быть мужик
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Вазген
49 минут назад
Нужно страховать, иметь накопления и не ругаться с родственниками. Вот весь секрет беззаботной жизни.
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Бабулька
сегодня, 21:25
Там на фото ваш сосед кучеряво живёт,забор дорогой и дом не маленький,надеюсь поможет вам.
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С сокола
51 минуту назад
Скорее помогут самые бедные, а зажиточные копейки не дадут.
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Варвара
6 минут назад
Скорее помогут самые бедные, а зажиточные копейки не дадут. Да, да так оно и есть.
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Алканавт
сегодня, 21:23
Сбор донатов откройте,быстро наберется
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