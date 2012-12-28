Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
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Общество
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сегодня, 15:53
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Управляющие компании уклоняются от ликвидации последствий падений деревьев на машины
На такие происшествия приезжают городские спасатели и сотрудники муниципальных организаций.
Начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков сообщил о том, что вчера, его ведомство приняло 20 сообщений об упавших деревьях. Они падали на дороги, на машины во дворах, на газопроводы, на воздушные линии электропередач, обесточивая светофоры и оставляя горожан без света.
— Однако серьезных ЧП не произошло, я считаю, хотя на город за короткое время выпало около 20% месячной нормы осадков, — сказал главный спасатель мэрии.
Вице-мэр Анна Шамаева сообщила, что одно из упавших в грозу деревьев повредило несколько машин во дворе ее дома: «Я видела возмущенных соседей тем, что управляющая компания ничего не делала после того, что случилось. Вообще, какового участие УК в таких ситуациях?»
Оказалось, почти нулевое. По словам Николая Новикова, взаимодействия с «управляшками» после такого рода происшествий, которые случаются ночью, в выходные и праздничные дни, у спасателей мэрии нет. «У них выходные». Поэтому все последствия разгула стихии в такое время разгребают те же спасатели, сотрудники МУП «Зеленхоз», МБУ «Управление благоустройства Липецка», энергетики:
— Если дерево падает на машины, мы приглашаем сотрудников полиции и только после осмотра ими места ЧП принимаем меры к уборке деревьев и крупных веток
Анна Шамаева попросила председателей профильных департаментов мэрии подумать над созданием алгоритма привлечения управляющих компаний в помощь мэрии при таких форс-мажорных погодных условиях.
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