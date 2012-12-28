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Общество
976
сегодня, 15:53
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Управляющие компании уклоняются от ликвидации последствий падений деревьев на машины

На такие происшествия приезжают городские спасатели и сотрудники муниципальных организаций.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказал, что вечером 16 июня на город выпало до 9,5 миллиметров осадков менее чем за час. И даже полностью работоспособная ливневка не могла бы пропустить такое количество воды. Но в Липецке дождеприемные решетки забивали сбитые градом листва и ветки, а также мусор, который сносил на дороги шквалистый ветер. В итоге вчера подтопленными оказались перекресток Фрунзе – Неделина, площадь Петра Великого, участки улиц Космонавтов, Терешковой и некоторые другие. Весь вечер сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» расчищали забитые водостоки, а три ассенизаторские машины откачивали воду с подтопленных улиц.

Начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков сообщил о том, что вчера, его ведомство приняло 20 сообщений об упавших деревьях. Они падали на дороги, на машины во дворах, на газопроводы, на воздушные линии электропередач, обесточивая светофоры и оставляя горожан без света.

— Однако серьезных ЧП не произошло, я считаю, хотя на город за короткое время выпало около 20% месячной нормы осадков, — сказал главный спасатель мэрии.

Вице-мэр Анна Шамаева сообщила, что одно из упавших в грозу деревьев повредило несколько машин во дворе ее дома: «Я видела возмущенных соседей тем, что управляющая компания ничего не делала после того, что случилось. Вообще, какового участие УК в таких ситуациях?»

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Оказалось, почти нулевое. По словам Николая Новикова, взаимодействия с «управляшками» после такого рода происшествий, которые случаются ночью, в выходные и праздничные дни, у спасателей мэрии нет. «У них выходные». Поэтому все последствия разгула стихии в такое время разгребают те же спасатели, сотрудники МУП «Зеленхоз», МБУ «Управление благоустройства Липецка», энергетики:

— Если дерево падает на машины, мы приглашаем сотрудников полиции и только после осмотра ими места ЧП принимаем меры к уборке деревьев и крупных веток

Анна Шамаева попросила председателей профильных департаментов мэрии подумать над созданием алгоритма привлечения управляющих компаний в помощь мэрии при таких форс-мажорных погодных условиях.
ветер
град
ливень
гроза
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Тихо!
38 минут назад
УК неприкасаемые. Даже несмотря на четыре с минусом.
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смех
44 минуты назад
Более того , я около своего дома , ручной пилой , упавшее дерево прекрасно распилил , не дожидаясь , ни УК , ни зеленхоз. ))))))
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Клейменов
45 минут назад
а гжи для чего тогда?
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Горожанин
сегодня, 17:02
Не забудьте тариф на полную поднять при скором повышении за содержание.
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Когда
сегодня, 17:02
на 22 мкр на Стаханова дадут горячую воду??? Впереди выборы, между прочим...
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Artem
сегодня, 16:10
В сквере на Титова подсадили молодых деревьев взамен старым снесенным ясеням. Но так нужно делать не только в сквере, но и во дворах, где некогда зеленые дворы стали голыми. Ясень, похоже навсегда уходит в историю.
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Это как?
сегодня, 16:10
Только когда упадёт, тогда и будут опиливать и убирать ветхие деревья? Типа нет тела - нет дела?
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смех
сегодня, 16:06
Шамаева не в курсе , что у УК есть аварийные бригады . Расскажите ей кто-нибудь , пожалуйста.
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гость
сегодня, 16:26
И!? Что слесарь с электриком сделают с упавшим деревом!?
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Думу думать ! ))))
сегодня, 16:01
Анна Шамаева попросила председателей профильных департаментов мэрии подумать над созданием алгоритма привлечения управляющих компаний в помощь мэрии при таких форс-мажорных погодных условиях.
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Викторм
сегодня, 16:01
Так пусть спасатели убирают такие упавшие деревья, а потом управляшкам счет за это всё выставляют. Глядишь, у них "выходные" резко кончатся.
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гость
сегодня, 16:33
Уважаемый, сегодня даже Ваш "пуку" стоит чего то, "кричите халва и сыты не будете". Платим налоги, собака пописала и придорожная ливнёвка захлебнулась - освоение местного бюджета и по ГОСПРОГРАММАМ. Впереди - зима....................
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смех
сегодня, 16:55
Уважаемый, сегодня даже Ваш "пуку" стоит чего то, "кричите халва и сыты не будете". Платим налоги, собака пописала и придорожная ливнёвка захлебнулась - освоение местного бюджета и по ГОСПРОГРАММАМ. Впереди - зима.................... Не льсти себе. Твоих налогов не хватит даже на одну ливневку)))))))
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