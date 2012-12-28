Над Липецком подавили четыре беспилотника

Губернатор сообщил, что жертв нет.

Пока жители города в основном спали в Липецкой области объявляли красный уровень воздушной опасности.Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов, тревога началась ближе к третьему часу ночи и завершилась в 06:13 утра.- На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет, - написал Артамонов после нейтрализации первого беспилотника. Позже аналогичные сообщения появились и в отношении трёх остальных.Режим воздушной опасности вводился и в соседней Воронежской области. Там сообщили о двух сбитых дронах.