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Происшествия
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сегодня, 06:29
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Над Липецком подавили четыре беспилотника
Губернатор сообщил, что жертв нет.
Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов, тревога началась ближе к третьему часу ночи и завершилась в 06:13 утра.
- На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет, - написал Артамонов после нейтрализации первого беспилотника. Позже аналогичные сообщения появились и в отношении трёх остальных.
Режим воздушной опасности вводился и в соседней Воронежской области. Там сообщили о двух сбитых дронах.
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