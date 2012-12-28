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сегодня, 06:29
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Над Липецком подавили четыре беспилотника

Губернатор сообщил, что жертв нет.

Пока жители города в основном спали в Липецкой области объявляли красный уровень воздушной опасности.

Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов, тревога началась ближе к третьему часу ночи и завершилась в 06:13 утра.

- На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет, - написал Артамонов после нейтрализации первого беспилотника. Позже аналогичные сообщения появились и в отношении трёх остальных.

Режим воздушной опасности вводился и в соседней Воронежской области. Там сообщили о двух сбитых дронах.
БПЛА
воздушная опасность
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Комментарии (10)

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Сначала новые
стас
сегодня, 07:11
зачем сирена? спать не даете а утром на работу!
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Марина
сегодня, 07:01
В 3 часа утра визжала сирена, район автовокзала. Спасибо нашим защитникам.
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Матыра
сегодня, 06:58
В три утра хорошо слышно сирену и оповещение об угрозе. Сомневаюсь, что все спали.
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Animal Planet.
57 минут назад
Я спал,и ничего не слышал,проснулся в 6 часов утра и обо всем узнал.
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Леночка
50 минут назад
Я спал,и ничего не слышал,проснулся в 6 часов утра и обо всем узнал. А собака,слышала? Животные слышат хорошо.
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собаки разные
39 минут назад
А собака,слышала? Животные слышат хорошо. и их не поймёшь. У знакомого пёс вроде храбрый, на улице дерётся с собаками крупнее себя. Но стоит петарде хлопнуть-забивается дома под кровать, его оттуда шваброй выбивают, сам не идёт. Ну а уж если салют...
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Патриот
сегодня, 06:44
Слава нашей ПВО!
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Ирина
сегодня, 06:39
Красный уровень отменён?
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Житель
сегодня, 07:05
Да, сейчас только жёлтый уровень опасности объявлен. Можете скачать приложение МЧС России,будут приходить все уведомления минута в минуту.
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