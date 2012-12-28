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Липецкая вечЁрка: жуткая история пропавшей без вести, когда поедут новые трамваи и претенденты на пост мэра
Общество
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21 минуту назад

Липецкая вечЁрка: жуткая история пропавшей без вести, когда поедут новые трамваи и претенденты на пост мэра

Сегодня, 31 мая, стали известны обстоятельства, при которых пропала без вести 33-летняя горожанка, новые трамваи готовы к запуску, и появилось два желающих стать мэром города.

Жуткие подробности пропажи без вести 33-летней липчанки, узнал сегодня GOROD48. Женщина приспала семимесячного сына, после чего ушла из дома и перестала давать о себе знать. По биллингу телефона и записям камер наблюдения удалось отследить ее путь до силикатных озер. 

«Дорогие папы, бабушки и дедушки! Помогайте новоиспеченным мамам! Ночи без сна даются очень тяжело и приводят к трагедиям», — попросил 48.

«Горе да и только! Не удумай чего — жизнь как она есть!» — написала Нонка.

Сегодня СК сообщил о раскрытии дела 20-летней давности: задержан подозреваемый в изнасиловании и ограблении. Жертве в 2004 году было 80 лет, а насильнику всего 15.

Помогла в раскрытии дела генетическая экспертиза. За 20 лет задержанный успел заработать восемь судимостей, в том числе за еще одно изнасилование, кражи и грабежи.

Женщина уже умерла, а рецидивиста будут теперь судить, он во всем сознался.

Сегодня из мэрии пришла радостная весть: 20 июня липчане смогут прокатиться на новых трамваях, правда, если не случится форс-мажоров.

Концессионер, «Мовиста Регионы» должен сдать участок обновленных трамвайных путей от депо на улице Московской до остановки «Памятник танкистам». По нему и можно будет прокатиться на трамвае маршрута №2. 

Технический пуск трамваев запланирован уже на следующую неделю. После запуска маршрута № 2 концессионер сосредоточит усилия на завершении строительства ветки через Октябрьский мост к промзоне района Тракторного. По ней раньше ходил маршрут №1к: «Кольцо 9-го микрорайона-улица Чехова». 

Можно сказать, лед тронулся. За несколько дней до окончания приема документов от претендентов на пост мэра, в конкурсную комиссию подали бумаги два человека.

Странно, но их фамилии не разглашаются. Известно только то, что они обычные липчане, ранее не участвовавшие в политической жизни города.

«Верните народные выборы!» — попросила Катюша.

«Давайте выберем искусственный интеллект. ИИ будет делать тоже самое, как запрограммируют ещё и платить не надо», — предложил Упс.

«Вакансия дворников в Липецке упразднена. Город грязный, бесконтрольный. Желательно грамотного мэра, который сможет наладить работу по благоустройству», — попросили Горожане.

Если мэра выбирают депутаты горсовета, то губернатора — все липчане. Губернаторские выборы  назначены на 8 сентября

В выходные на территории региона может пойти град. А в Липецке, по прогнозам синоптиков, завтра будет до +28 градусов. Воздух может охладиться благодаря кратковременным дождям и грозам. Температура воды в реке Воронеж уже превысила отметку в +20 градусов. Такая вода для многих является комфортной для купания.

И обратите внимание, что 1 июня, в Международный день защиты детей не будут продавать алкоголь. А из-за жары на 20 дней закрыт въезд в леса
вечЁрка
пропавшие без вести
трамвайное движение
глава Липецка
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