Липецкая вечЁрка: жуткая история пропавшей без вести, когда поедут новые трамваи и претенденты на пост мэра

Сегодня, 31 мая, стали известны обстоятельства, при которых пропала без вести 33-летняя горожанка, новые трамваи готовы к запуску, и появилось два желающих стать мэром города.