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Общество
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40 минут назад
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В субботу – сухой закон
Запрет на продажу спиртного приурочен к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
Напомним, такое ограничение введено в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».
Кроме 1 июня закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится последний звонок, 27 июня — в День молодежи и в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, то в следующий за 1 сентября рабочий день).
Нарушителям запрета грозит ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Запрет распространяется на предприятия торговли, на общепит он не действует.
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