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241
40 минут назад
1

В субботу – сухой закон

Запрет на продажу спиртного приурочен к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

В Международный день защиты детей – 1 июня по всей Липецкой области будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в торговых объектах. Об этом сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Напомним, такое ограничение введено в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».
Кроме 1 июня закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится последний звонок, 27 июня — в День молодежи и в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, то в следующий за 1 сентября рабочий день).

Нарушителям запрета грозит ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Запрет распространяется на предприятия торговли, на общепит он не действует.
алкоголь
спиртное
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Комментарии (1)

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Весельчак У
25 минут назад
Цель данного запрета - защита детей от алкоголя или алкоголя от детей?
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